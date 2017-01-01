软件入门视频生成器：无缝用户培训
无需技能，轻松创建专业入职视频，使用HeyGen的从脚本到视频功能，将脚本转化为引人入胜的内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个专业的45秒“员工入职”视频，面向人力资源经理，介绍公司文化和核心价值观给新员工。视觉风格应现代且温馨，使用柔和的色彩和专业的图形，并配有平静且令人安心的旁白。强调使用“AI视频生成器”创建此类内容的高效性，以简化流程。视频必须突出展示HeyGen的“AI化身”来传递关键信息，赋予个人化的触感，而无需现场主持人。
为客户成功团队开发一个动态的30秒“入职视频制作”教程，帮助用户导航新产品功能，旨在通过提供即时价值来“减少流失”。这个快节奏的视频应使用鲜艳的色彩和快速的过渡，配以充满活力和鼓舞人心的背景音乐。突出使用的简便性和创建速度。通过定制HeyGen的“模板和场景”之一，快速调整现有设计以满足您的特定需求。
为市场团队制作一个个性化的60秒产品演示，展示新应用程序的高级功能，推广“完全定制化”以突出利基优势。视觉呈现应时尚且互动，带有定制品牌元素和专业、复杂的“AI生成旁白”，可根据品牌的语调进行调整。说明HeyGen的“旁白生成”如何确保高质量的音频解说，无需聘请外部人才，使“入职视频创建器”真正多才多艺。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜且可定制的入职视频？
HeyGen使用户能够使用各种视频模板和动画角色设计完全定制的入职视频。您可以利用我们逼真的AI化身传递信息，确保专业且富有创意的入职视频体验。
使用HeyGen创建专业入职视频困难吗？
一点也不。HeyGen直观的AI视频生成器简化了流程，让任何人都能在没有视频编辑技能的情况下创建专业的入职视频。只需输入您的脚本，HeyGen就能将其转化为引人入胜的视频，并配有AI生成的旁白。
使用HeyGen进行软件入职和培训有什么好处？
HeyGen简化了有效软件入职视频和培训内容的创建，帮助通过提供清晰的说明来减少流失。我们的平台允许您快速将脚本转化为高质量视频，确保一致且可扩展的员工入职。
HeyGen可以个性化和品牌化入职视频吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将徽标和品牌颜色融入入职视频中。您还可以利用AI化身并添加字幕以便于本地化，使您的内容在全球范围内可访问且个性化。