软件演示生成器：创建引人入胜的产品演示

轻松构建个性化的互动产品演示，用于销售支持和培训，利用强大的模板和场景。

制作一个引人入胜的1分钟视频，展示如何利用AI化身的软件演示生成器，以视觉上吸引人的方式解释复杂的技术特性，如条件分支。目标观众为对高级演示自动化感兴趣的开发人员和产品经理，采用简洁、信息丰富的视觉风格和专业的旁白。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的教学视频，展示易于使用的构建器界面，用于创建互动演示，突出其对新用户的简单性。此视频面向小企业主和对软件演示生成工具不熟悉的营销专业人士，应该采用引人入胜、友好的视觉和音频风格，利用从脚本到视频的功能和清晰的字幕。
示例提示词2
开发一个2分钟的视频，探索可跟踪分享链接背后的强大分析功能，展示产品经理和销售团队如何通过产品演示获得用户参与的洞察。此视频为专注于产品驱动增长的专业人士设计，应该采用数据驱动的视觉风格，配以动态图形和自信的语气，利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持。
示例提示词3
生成一个简洁的45秒视频，解释软件演示生成器中的AI功能如何实现针对不同客户群体的高度个性化演示。此视频为寻求效率的销售和支持团队量身定制，应该采用现代、流畅的视觉风格，提供充满活力、清晰的解释，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能以及AI化身进行动态展示。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

软件演示生成器的工作原理

通过我们直观的构建器，轻松创建互动产品演示和引人入胜的演示视频，以增强销售、培训和客户入职体验。

1
Step 1
记录您的工作流程
使用浏览器扩展捕捉产品的关键特性，自动生成软件演示生成器的互动步骤序列。
2
Step 2
添加互动路径
通过添加条件分支设计引人入胜的用户旅程，根据用户选择定制互动演示体验。
3
Step 3
应用自定义品牌
使用品牌控制自定义演示的外观，确保个性化演示的一致和专业外观。
4
Step 4
导出和分析
生成可跟踪的分享链接以分发您的互动演示，并通过强大的分析功能获得用户参与的洞察。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

加速销售展示

开发有影响力的软件产品展示，加速销售周期，提高客户对复杂特性的理解。

常见问题

HeyGen如何简化产品演示视频的创建？

HeyGen利用先进的AI化身和从文本到视频的功能，使其成为一个直观的软件演示生成器。用户可以快速将脚本转化为专业的产品演示视频，简化内容创作过程。

HeyGen是否提供自动化和跟踪产品演示的功能？

是的，HeyGen支持演示自动化，允许用户高效生成和分发产品演示。通过可跟踪的分享链接和集成分析功能，您可以监控参与度并获得观众互动的洞察。

HeyGen提供哪些个性化产品演示的定制选项？

HeyGen提供广泛的品牌控制，确保您的个性化演示与品牌形象一致。您可以使用可定制的模板，整合您的媒体，并添加互动的行动呼吁按钮，以实现引人入胜且有效的产品演示。

HeyGen能否用于产品演示之外的不同业务功能？

当然可以。虽然HeyGen在演示制作方面表现出色，但其多功能的AI能力也非常适合销售和支持，创建引人入胜的培训和入职内容，并通过高质量视频支持产品驱动增长计划。