软件演示广告生成器：使用AI创建引人入胜的演示
即时生成带有真实AI语音的专业产品演示视频广告，以实现最大参与度。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个精致的45秒产品演示视频，面向产品经理和初创公司，强调产品展示的清晰度和影响力。视觉美学应干净专业，专注于产品UI镜头和动画图形之间的平滑过渡，伴随复杂但易于接近的背景音乐。一个引人入胜的AI化身，利用HeyGen的AI化身功能，阐述关键特性和优势，解释AI语音如何以自然、说服力强的语调为演示增色。
开发一个鼓舞人心的60秒广告创作视频，专为希望扩大活动规模的数字营销人员和电商品牌量身定制。视觉上，视频将充满活力和多样性，快速展示不同广告风格和行业的蒙太奇，反映出营销内容的多样性。音频将配以充满活力的现代流行音乐，友好、自信的AI语音解释如何使用HeyGen丰富的模板和场景库，通过AI快速构建与特定受众产生共鸣的有影响力的广告活动。
制作一个简洁的30秒宣传视频，专为软件开发人员和SaaS公司设计，展示软件演示广告生成器的高效性。视觉方法应快速且富有表现力，展示动态屏幕录制和流畅动画以展示产品功能，配以有冲击力的技术驱动音效。由HeyGen提供的自信、热情的语音生成将引导观众通过将复杂的软件功能转化为引人入胜的产品视频广告的无缝过程，强调快速内容交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的视频广告创作过程？
HeyGen通过让您快速生成引人入胜的AI视频广告，配以可定制的AI化身，彻底改变了视频广告创作。这简化了从脚本到最终视频的整个过程，使复杂的广告制作对每个人都变得触手可及。
我可以使用HeyGen的AI个性化我的视频内容吗？
当然可以！HeyGen通过使用各种模板和自定义品牌选项，让您能够使用AI个性化内容。您可以轻松应用品牌套件元素，如标志和颜色，以确保所有视频与您的品牌形象完美契合。
我可以使用HeyGen创建哪种产品视频？
HeyGen是创建高质量产品视频和引人入胜的教程的理想软件演示广告生成器。您可以将复杂的产品功能转化为引人入胜的视觉故事，与您的观众产生共鸣并推动参与。
HeyGen支持创建用户生成内容风格的视频广告吗？
是的，HeyGen非常适合生成具有真实吸引力的动态UGC视频广告。其直观的平台允许您制作适合各种社交媒体平台的引人入胜的内容，包括为Instagram广告优化的格式。