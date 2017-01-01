软技能视频生成器：AI驱动的培训变得简单
轻松创建引人入胜的内部技能提升培训视频，使用专业的AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的视频，面向内容创作者和社交媒体经理，采用动态、现代的视觉美学，配以流畅的过渡和对话式AI化身。这个视频将展示他们如何轻松提升社交媒体视频和整体内容创作，而无需亲自出镜。
开发一个30秒的视频，针对人力资源和学习与发展专业人士，呈现清晰、指导性和专业的视觉风格，配以友好的旁白。突出HeyGen生成培训视频内容的能力，特别是专注于软技能，通过字幕/说明文字确保所有学习者的最大可访问性和理解。
制作一个引人注目的50秒视频，面向产品经理或销售团队，介绍新功能，采用简洁、清晰的演示视觉风格，配以动画图形和简洁的旁白。强调HeyGen的模板和场景如何简化从概念到最终导出的精美产品说明的创建。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何简化营销和社交媒体的内容创作？
HeyGen通过允许您使用AI化身和先进的从文本到视频功能生成高质量的营销视频和社交媒体视频来简化内容创作。您可以利用各种模板高效地制作引人入胜的视觉内容。
在HeyGen中，我对AI化身和视频美学有何种创意控制？
HeyGen为您的视频提供广泛的创意控制，允许您自定义AI化身，应用品牌控制，并利用模板实现电影级视觉效果。您还可以从媒体库中添加贴纸和图形，丰富您的视频，实现原创动画。
HeyGen能否将现有内容转化为动态视频格式？
是的，HeyGen可以将各种现有内容，如PDF、PowerPoint和图片，转化为动态视频。这一功能简化了端到端的视频创作，使其成为产品说明或培训视频的理想选择，无需复杂的编辑。
HeyGen如何将文本提示转换为专业的AI生成视频？
HeyGen通过利用先进的从文本到视频技术，擅长将文本提示转换为令人惊叹的AI生成视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI化身将提供专业的旁白和同步的视觉效果，并自动生成字幕，为您的输出提供创意控制。