一个45秒的视频，目标是小企业主和市场经理，帮助他们创建专业的客户推荐。视觉上，它具有简洁现代的美感，平滑的过渡和细微的品牌标识，配以欢快而专业的背景音乐和清晰、清晰的旁白。该视频突出了HeyGen多样化的“模板和场景”如何简化精美社交证明视频的创建。

生成视频