社交证明视频生成器以建立即时信任
使用AI虚拟形象创建引人入胜的社交证明视频，立即建立信任并提高品牌转化率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的动态视频，针对数字营销人员和代理机构，展示生成引人入胜的视频，特别是UGC广告的强大功能。视觉风格需要快速且充满活力，配以欢快的旁白，展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何快速将原始想法转化为高效内容。突出从概念到引人注目的广告的无缝创建过程。
示例提示词2
制作一个60秒的激励视频，面向小企业主，展示他们如何轻松收集和展示强大的“社交证明”。视觉美学应清新易接近，配以自信支持的声音，展示HeyGen丰富的“模板和场景”如何简化专业视频推荐的创建，吸引潜在客户并提升品牌信誉。
示例提示词3
为内容创作者和在线教育者制作一个15秒的信息视频，强调如何通过可访问的内容最大化在线可见性。视觉风格应现代且引人入胜，配以清晰明了的声音，展示HeyGen的自动“字幕/说明”功能如何无缝增强“AI生成视频”，确保在各种平台上更广泛的覆盖和更好的观众参与。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
上传您的内容
首先输入您的客户推荐或评论。您可以粘贴现有文本，上传音频录音，或利用自动化脚本将书面反馈即时转换为视频内容。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从多样的AI虚拟形象库中选择来代表您的评论者，或从专业设计的模板和场景中选择。自定义品牌控制，包括标志和颜色，以匹配您的品牌形象。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过自动生成的字幕和说明增强视频的可访问性和影响力。加入背景音乐、库存媒体和其他视觉元素，创建一个精致且引人入胜的最终产品。
4
Step 4
导出和部署
一旦您的社交证明视频完成，导出为适合不同平台的各种纵横比。轻松在社交媒体和其他营销渠道上分享您的视频广告，以建立客户信任并推动参与。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
什么是HeyGen的社交证明视频生成器？
HeyGen提供了一个先进的AI驱动平台，旨在简化引人入胜的社交证明视频的创建，帮助企业将客户推荐转化为动态营销内容。
HeyGen如何利用AI虚拟形象增强视频推荐？
HeyGen利用逼真的AI虚拟形象来展示视频推荐，提供了一种高效的方式来制作真实且可扩展的用户生成内容视频，而无需传统的拍摄后勤。
HeyGen能为电商生成带有社交证明的AI视频广告吗？
是的，HeyGen使电商品牌能够高效生成引人注目的AI视频广告，结合社交证明叠加，利用自动化脚本和多种模板来提高转化率。
HeyGen可以生成哪种AI视频内容？
HeyGen能够生成多种AI视频内容，包括专业的谈话头视频、动态UGC广告和完全编辑的视频，所有这些都由先进的AI演员和文本到视频技术驱动。