社交媒体视频生成器：快速创建引人入胜的内容

轻松创建专业外观的视频用于社交媒体营销。使用AI驱动的文本转视频从脚本生成引人入胜的内容。

创建一个简洁的1分钟视频，展示AI视频编辑器如何简化小企业主的内容创作，重点介绍使用AI虚拟形象和清晰的配音生成专业解说视频的便捷性。视觉风格应现代且吸引人，配以欢快、鼓舞人心的音轨，以传达效率和易用性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的45秒视频，面向内容创作者和社交媒体营销人员，展示他们如何快速使用HeyGen的丰富视频模板和场景创建引人注目的内容。强调生动的视觉吸引力和时尚的音乐，突出自动添加字幕/说明文字的功能，以在各个平台上实现最大参与度。
示例提示词2
开发一个90秒的教学视频，针对有抱负的YouTuber和教育工作者，说明HeyGen作为直观视频编辑软件的实际好处。视频应采用简洁、专业的教程风格，配以清晰的解说，展示如何通过媒体库/素材支持轻松管理视觉资产，并通过调整纵横比和导出优化输出。
示例提示词3
设计一个信息丰富的2分钟企业沟通视频，面向内部培训师，强调如何以最小的努力创建具有最大影响力的专业视频。视觉和音频风格应正式且值得信赖，展示如何通过文本转视频和高质量配音生成，将AI自动生成的脚本转换为精美视频的效率。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

社交媒体视频生成器的工作原理

快速将您的想法转化为引人入胜的社交媒体视频。我们的AI生成器简化视频创作，帮助您轻松制作专业内容。

1
Step 1
创建您的视频
首先选择合适的视频模板以启动您的内容创作。
2
Step 2
添加您的内容
整合您的媒体或从我们多样化的素材库中选择视频来构建您的场景。
3
Step 3
增强您的项目
自动为您的视频添加字幕，以提高可访问性和参与度。
4
Step 4
发布您的视频
导出完成的视频，轻松调整纵横比以适应Instagram等平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功案例

.

制作引人入胜的AI视频，分享鼓舞人心的客户成功故事，为您的品牌建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI简化社交媒体视频的创建过程？

HeyGen利用先进的AI工具将脚本转化为引人入胜的社交媒体视频。它使用AI虚拟形象和文本转视频技术，作为强大的AI视频生成器来简化内容创作。

HeyGen提供哪些编辑功能来定制社交媒体视频内容？

HeyGen提供全面的社交媒体视频编辑器，用户可以轻松编辑、裁剪和调整视频内容的大小。您可以使用品牌控制自定义视频，利用媒体库中的素材视频，并使用各种视频模板创建专业外观的视频。

HeyGen是基于浏览器的应用吗？它在视频编辑方面的核心优势是什么？

是的，HeyGen是基于浏览器的应用，使任何想要创建视频内容的人都能轻松访问，无需安装软件。其直观的拖放界面结合AI工具，简化了整个视频编辑软件体验。

HeyGen如何确保我的社交媒体视频在不同平台上得到优化？

HeyGen通过提供精确的纵横比调整和导出选项，确保您的社交媒体视频适合任何平台。您可以轻松添加字幕，创建完美优化的专业视频，适用于Instagram或其他营销活动，无需复杂的视频编辑软件。