社交媒体宣传视频制作者，打造引人入胜的内容

通过制作引人入胜的社交媒体宣传视频，提升您的营销活动，使用逼真的AI化身和易于使用的工具。

制作一个吸引人的30秒视频，目标是小企业主，展示他们如何轻松成为“社交媒体宣传视频制作者”。视觉风格应明亮且用户友好，配以温暖、鼓励的旁白，强调“模板和场景”的强大功能，让没有编辑经验的人也能快速制作出专业外观的内容。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个动态的45秒解释视频，面向营销专业人士，展示“AI功能”对“宣传视频”的变革性影响。该视频应采用时尚、未来感的视觉美学，由一个权威且引人入胜的AI化身传递关键信息，突出“语音生成”在多样化活动中的无缝集成。
示例提示词2
为社交媒体经理和影响者开发一个引人入胜的60秒教程风格视频，展示如何在“社交媒体”上制作出色的“宣传视频”。视觉风格需要充满活力和激励性，配以现代音乐和清晰的自动生成“字幕/说明”，确保在各个平台上的可访问性，使内容创作变得轻而易举。
示例提示词3
为数字营销机构制作一个简洁的30秒宣传视频，聚焦HeyGen作为终极“宣传视频制作者”。视觉方法应简洁高效，配以专业、自信的旁白，展示“纵横比调整和导出”的灵活性，以便在多个客户需求和平台上重新利用内容，突出效率。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

社交媒体宣传视频制作者的工作原理

使用AI驱动的工具和拖放编辑器，轻松为您的所有社交媒体平台创建引人入胜的宣传视频。

1
Step 1
选择模板或从头开始
通过选择各种专业设计的模板开始您的宣传视频，或使用直观的在线编辑器从头开始。
2
Step 2
添加您的内容和脚本
轻松上传您的媒体或使用我们的广泛媒体库。然后，输入您的脚本，利用我们的脚本文本转视频功能，将您的文字转化为动态视频内容。
3
Step 3
使用AI功能自定义
通过语音生成和自动字幕个性化您的视频，以增强可访问性和参与度。使用强大的编辑工具完善您的视觉效果和品牌。
4
Step 4
导出并在社交媒体上分享
使用为不同社交媒体平台优化的纵横比调整和导出功能生成您的宣传视频。下载您的最终作品并与您的观众分享，以提升您的营销活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

通过引人入胜的AI驱动视频有效地突出积极的客户体验，为您的品牌建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我为社交媒体创建引人入胜的宣传视频？

HeyGen通过利用大量的模板、免版税资产和音乐，赋予用户创建专业宣传视频的能力。其直观的在线编辑器使得为各种社交媒体平台优化的高质量内容制作变得简单。

HeyGen为视频创作提供了哪些AI功能？

HeyGen整合了先进的AI功能，如AI化身和文本转视频功能，允许您从简单的脚本生成引人入胜的视频内容。它还提供AI驱动的语音生成和自动字幕，以增强您的作品。

HeyGen是初学者易于使用的视频编辑器吗？

当然！HeyGen被设计为一个直观的在线编辑器，具有拖放界面，使宣传视频的创建对每个人都可访问。您可以轻松自定义模板，添加您的品牌元素，并在没有视频编辑经验的情况下创建令人惊叹的营销活动。

我可以在HeyGen中用品牌元素自定义我的宣传视频吗？

可以，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您轻松将您的标志和品牌颜色融入到您的宣传视频中。这确保了所有社交媒体活动的一致性，并加强了您的品牌形象。