您的社交媒体内容视频制作工具
快速将文本转化为引人入胜的社交媒体视频，使用强大的从脚本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个专业的45秒教程风格视频，演示内容创作者和影响者如何通过个性化AI头像制作视频，以提升他们的在线影响力。采用干净、吸引人的视觉风格和友好、清晰的旁白，突出HeyGen的AI头像在引人入胜的故事讲述中的强大和简单。
制作一个精致的60秒视频营销作品，专为营销团队和品牌经理设计，展示HeyGen如何实现跨平台的一致品牌形象。视觉风格应简洁而鼓舞人心，配以通过HeyGen的语音生成功能生成的自信旁白，强调如何制作引人注目的视频营销内容，以引起观众的共鸣。
想象一个有趣的30秒动画视频，目标是教育工作者、培训师和数字营销人员，展示HeyGen如何将简单的文本转化为动态的社交媒体内容。视觉风格应具备插画性和吸引力，配以清晰简洁的音频，展示为教育或推广目的轻松创建动画视频的过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的社交媒体视频的创建？
HeyGen通过先进的AI和用户友好的拖放编辑器，让您轻松创建高质量的社交媒体内容。您可以快速将文本转化为引人入胜的视频，非常适合在各个平台上提升您的视频营销效果。
HeyGen是否提供专业品牌化的视频工具？
当然，HeyGen提供广泛的品牌控制，包括自定义标志和配色方案，以确保您的视频保持一致的品牌形象。我们多样的模板和场景帮助您制作出色的社交媒体短片和其他营销视频，使其脱颖而出。
我可以使用哪些视觉素材来增强HeyGen视频？
HeyGen提供丰富的媒体库，包含库存视频和动画元素选项，使您的视频内容更加动态。您可以轻松将创作导出为MP4格式，适用于YouTube和Instagram等平台。
使用HeyGen制作带AI头像的专业视频容易吗？
是的，HeyGen让您可以非常简单地创建带有逼真AI头像的视频，并直接从脚本生成自然的语音。这种创新的从文本到视频功能简化了整个视频编辑过程，让您高效地制作视频。