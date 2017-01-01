AI社交广告生成器：分钟内设计广告
利用我们的AI驱动社交广告生成器，轻松制作引人注目的广告创意并提高转化率，将您的脚本无缝转化为动态视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个45秒的简洁专业视频，面向数字营销人员和内容创作者，展示AI广告生成器的强大功能。通过清晰的旁白和柔和的背景音乐，这个视频应该引导观众将书面广告文案转化为引人入胜的视频创意，利用HeyGen的从脚本到视频功能，并通过逼真的语音生成节省时间和资源。
开发一个60秒的精美视觉视频，专为电商企业家和品牌经理设计，强调AI广告工具如何提升他们的广告活动。视频采用精致的视觉风格和宁静而引人入胜的背景音乐，展示如何通过HeyGen的逼真AI头像和庞大的媒体库/素材支持实现电商产品广告的完美品牌一致性。
制作一个30秒的动态且以结果为导向的视频，针对绩效营销人员和增长黑客，展示精简的广告创作如何带来更好的转化。这个有冲击力的视频配有充满活力的音乐和显著的屏幕文字，应该突出AI驱动工具的效率，并展示HeyGen的字幕/字幕和纵横比调整与导出如何确保在所有平台上最大化覆盖和参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI广告生成以制作引人注目的创意？
HeyGen作为一个强大的AI广告生成器，使用户能够快速制作引人入胜的广告创意，配有逼真的AI头像和高效的从文本到视频功能。这简化了整个广告创作过程，为任何活动提供高影响力的视频内容。
HeyGen能否帮助在所有视频创意中保持品牌一致性？
是的，HeyGen通过提供强大的品牌控制确保品牌一致性，允许您无缝整合您的标志、品牌颜色和一致的AI头像到每个视频创意中。这对于电商产品广告和保持一致的品牌形象非常理想。
HeyGen提供哪些工具以实现高效的广告创作？
HeyGen作为一个直观的AI广告制作工具，提供了广泛的专业模板和场景，以及先进的从文本到视频和语音生成功能。这些AI驱动的工具帮助您快速制作高质量的广告创意，无需广泛的图形设计专业知识。
HeyGen的AI驱动工具如何增强视频创意？
HeyGen利用其复杂的AI驱动工具，通过AI头像、语音生成和自动字幕将脚本转化为动态视频创意。这提供了无与伦比的创意控制和效率，显著提升了您的广告创作效果。