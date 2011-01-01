创建 使用Sneak Peek视频制作器的惊艳视频
轻松使用可定制模板和AI虚拟形象制作引人入胜的宣传片，以增添专业感。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在为科技精通的营销人员量身定制的60秒宣传视频中捕捉您即将推出的产品的精髓。该视频利用HeyGen的拖放界面和媒体库/素材支持，创造出视觉上令人震撼的体验。音频风格欢快而吸引人，旨在让观众从头到尾保持高度关注。通过添加字幕/标题，您的信息将清晰易懂，所有人都能轻松获取。
通过一段30秒的预告视频为您的最新活动制造话题，非常适合希望扩大影响力的社交媒体影响者。该视频具有HeyGen的宽高比调整和导出功能，确保您的内容在任何平台上都看起来完美。视觉风格生动活泼，搭配上一首动感的音乐轨道，为整个视频定下基调。有了创意控制权在您手中，您可以自定义每一个细节，以符合您的品牌形象。
用一段45秒的宣传视频来介绍您的新服务，这段视频为渴望产生影响力的小企业主量身打造。利用HeyGen的语音合成技术，这段视频将专业旁白与模板和场景功能中的精美视觉效果相结合。音频风格温暖而吸引人，旨在与您的观众建立信任和联系。通过HeyGen的视频编辑器，您可以微调每一个元素，以打造出一个精致的最终产品。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过其预览视频制作工具赋予创作者力量，提供可定制的视频模板和拖放界面，以实现无缝视频创作。利用 AI 驱动的视频解决方案增强您的品牌形象，并在社交媒体渠道上吸引观众。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating sneak peek videos for social media in minutes, boosting audience engagement and brand visibility.
高效能广告创作.
Quickly produce high-performing promotional videos using AI, ensuring your brand message reaches the right audience effectively.
常见问题
HeyGen如何能够提升我的宣传视频创作？
HeyGen提供了一个功能强大的促销视频制作器，配有可定制的模板和拖放界面，让您可以轻松创建引人入胜的促销内容。通过访问免版税媒体和品牌控制，您可以确保您的视频完美地与您品牌的身份相对齐。
HeyGen的预览视频制作工具都有哪些功能？
HeyGen的预览视频制作器提供了AI化身和文本到视频的能力，让你可以创造吸引人的预览。该平台支持各种视频分辨率，并包含了添加文字标题和音乐轨道来增强你的预览的工具。
HeyGen的视频编辑器支持社交媒体频道吗？
是的，HeyGen的视频编辑器旨在为社交媒体渠道优化内容。通过它的宽高比调整和导出选项，您可以轻松地为Instagram、Facebook等平台定制视频，确保您的内容在各处看起来都很棒。
为什么选择HeyGen进行视频创作？
HeyGen 在视频创作方面以其 AI 驱动的功能而脱颖而出，包括语音合成和全面的媒体库。该平台的直观界面和丰富的视频模板使其成为初学者和寻求高效创意视频解决方案的专业人士的理想选择。