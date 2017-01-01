智能视频生成器：使用AI创建惊艳视频

快速将您的脚本转化为引人入胜的AI视频，利用我们先进的文本到视频功能。

想象一下，轻松将您的营销信息转化为一个吸引人的30秒宣传视频，目标是忙碌的小企业主。这个动态的AI视频生成器让您可以轻松制作引人入胜的内容，利用HeyGen创新的从脚本到视频的文本功能，以现代、活泼的视觉风格和友好、清晰的旁白将您的想法变为现实。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
内容创作者和社交媒体经理希望提高参与度，应制作一个充满活力的45秒生成式AI视频，展示热门话题或快速教程。利用HeyGen的先进AI头像，以俏皮、时尚的方式呈现您的信息，配以引人入胜的背景音乐和快速的视觉过渡，确保您的信息脱颖而出。
示例提示词2
教育工作者和培训师可以通过制作一个信息丰富的60秒视频来简化复杂概念，使用文本到视频生成器。设计一个专业的叙述，配以简洁的视觉效果和冷静、清晰的旁白，借助HeyGen精确的旁白生成能力，为学生或新员工创建易于理解的解释。
示例提示词3
对于内部沟通团队和人力资源专业人士，快速制作一个精致的15秒AI视频制作公告，欢迎新员工或分享公司动态。使用HeyGen多样的模板和场景，以企业化、欢迎的语气，配以简洁的设计和专业的库存视频，使所有员工都能轻松获取和参与重要信息。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

智能视频生成器的工作原理

使用强大的AI轻松将文本转化为引人入胜的视频，从脚本到屏幕简化您的内容创作过程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您想要的文本或脚本。我们平台的“从脚本到视频的文本”功能会快速将您的文字转换为基础视频草稿，准备进行视觉增强。
2
Step 2
选择您的头像
从多样化的“AI头像”集合中选择您的屏幕主持人。这些栩栩如生的角色为您的叙述带来专业和吸引人的面貌，吸引您的观众。
3
Step 3
添加您的声音
使用我们先进的“旁白生成”增强您的视频，提供自然的旁白。选择各种声音和语言，以完美传达您的信息。
4
Step 4
导出您的视频
通过选择所需的输出格式和质量来完成您的创作。利用“纵横比调整和导出”确保您的视频完美优化，适合任何平台或屏幕，准备分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和学习

通过将复杂的培训材料转化为动态的AI视频课程，提高学习者的参与度和记忆力。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化视频创作？

HeyGen通过充当智能“AI视频生成器”来简化视频制作过程。只需输入您的“文本提示”或“AI驱动的脚本”，我们的平台就会将其转化为引人入胜的“生成式AI视频”内容，通常利用预先设计的“模板”来加速您的工作流程。

HeyGen能否为多样化内容制作逼真的AI头像？

当然可以，HeyGen拥有一个强大的多样化“AI头像”库，可以通过生动的表情和动作传达您的信息。这些头像非常适合创建引人注目的“营销内容”或“社交媒体视频”，真正与您的观众产生共鸣。

我可以用HeyGen的生成式AI开发哪些创意内容？

使用HeyGen，您可以创建各种引人入胜的内容，从动态的“社交媒体视频”到全面的“营销内容”和内部沟通。我们的“文本到视频生成器”功能，结合自定义“旁白”和“图像到视频”选项，使您能够讲述任何故事。

我可以多快用HeyGen生成专业视频？

HeyGen作为一个强大的“智能视频生成器”运行，旨在以无与伦比的速度和效率创建高质量的视觉内容。您可以快速将想法转化为精美的“高分辨率MP4”视频，大大减少传统视频制作所需的时间。