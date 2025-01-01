您的智慧城市解说视频制作工具，助力城市创新
通过AI虚拟形象将复杂的城市概念简化为动态的视觉解说。
制作一个引人入胜的60秒解说视频，展示一个为城市居民和政策制定者设计的“智慧城市解说视频制作工具”解决方案。视觉风格应简洁且富有未来感，配有一个引人入胜的AI虚拟形象，讲解智能基础设施如何改善日常生活，并配有清晰、专业的旁白。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个动态的30秒宣传视频，面向城市营销团队和城市规划者，突出启动新智慧城市计划的简便性。使用生动的动态图形和欢快的音乐，利用HeyGen的“模板和场景”快速组装出有影响力的信息，并通过精准的“旁白生成”增强效果。
示例提示词2
开发一个信息丰富的45秒视频，解释智慧城市背景下复杂的“数据可视化”概念，面向教育工作者和学生。视觉风格应图形丰富，配有清晰的信息图表，使用“从脚本到视频”高效生成，并通过自动“字幕/说明”提高可访问性。
示例提示词3
设计一个简洁的15秒社交媒体视频，面向社区外联协调员，展示智慧城市生活的实际好处。这个“引人入胜的视频内容”应采用快速、现代的视觉效果，来自“媒体库/素材支持”，并通过“纵横比调整和导出”优化以适应各种平台，达到最大影响。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的解说视频的制作？
HeyGen通过AI赋能用户轻松创建专业且引人入胜的解说视频。其直观的平台和多样的模板简化了流程，从脚本到最终视频提供创意灵活性。
我可以使用HeyGen自定义解说视频的视觉风格和品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，使您能够整合品牌颜色、自定义风格和图像。您还可以个性化AI虚拟形象和背景，以确保您的动画视频完美契合品牌形象。
AI虚拟形象在HeyGen中如何助力动态故事的创作？
HeyGen的AI虚拟形象是创建动态且引人入胜的故事的核心。它们通过逼真的旁白生成将您的文本转化为视频脚本，提供引人入胜的视觉解说，吸引观众。
HeyGen是否支持制作各种类型的宣传和社交媒体视频？
是的，HeyGen专为高效制作各种内容而设计，包括宣传视频和简短的社交媒体片段。利用AI，您可以快速生成专业的解说视频，并通过素材视频和音乐资产增强效果。