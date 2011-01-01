创建 使用音乐视频制作器的精彩幻灯片
将您的照片转化为带有同步背景音乐和人工智能化身的动态展示，以创造引人入胜的体验。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
使用HeyGen的文本到视频脚本功能，制作一个45秒的照片幻灯片视频，讲述一个引人入胜的故事。这个视频专为创意个人和小企业设计，旨在展示他们的产品或服务，结合了AI虚拟形象和语音合成技术，增添了个人风格。视觉风格时尚专业，注重清晰度和影响力，非常适合LinkedIn和专业演示。
让您的观众沉浸在一个30秒的AI幻灯片视频制作体验中，每张图片都通过同步的背景音乐和引人入胜的视频过渡效果栩栩如生。这款视频专为活动策划者和市场营销人员设计，利用HeyGen的模板和场景来打造一个精致且连贯的叙事。视觉风格现代而充满活力，非常适合在会议或在线研讨会上吸引观众。
通过结合令人惊叹的视觉效果和朗朗上口的音轨的音乐视频制作器，用60秒的幻灯片吸引你的追随者。这款视频非常适合影响者和内容创作者，它利用HeyGen的媒体库/库存支持，用高质量的图片和剪辑增强你的幻灯片。视觉风格时尚且充满活力，旨在与YouTube和Snapchat等平台上的年轻观众产生共鸣。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过利用 AI 强大的工具来革新音乐幻灯片视频的创作，提升创意和技术精确度。无论你是在制作动态演示还是吸引人的社交媒体幻灯片，HeyGen 的功能，如 AI 幻灯片视频制作器和同步背景音乐，都能确保你的内容轻松吸引观众。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating social media slideshows with AI, enhancing engagement through dynamic transitions and synchronized music.
激励和提升观众的情绪，用励志视频.
Craft motivational slideshow videos that inspire audiences, using AI to seamlessly integrate music and voiceovers.
常见问题
HeyGen如何通过音乐视频创作增强我的幻灯片展示？
HeyGen 提供了一个 AI 驱动的幻灯片视频制作工具，让您可以无缝地为幻灯片添加音乐，创造出与背景音乐同步的动态演示和引人入胜的视频过渡效果。
是什么让HeyGen的AI幻灯片视频制作器独一无二？
HeyGen的AI幻灯片视频制作器因其整合AI化身和语音生成的能力而脱颖而出，为您的照片幻灯片视频提供了个性化的触感。
我可以使用HeyGen制作社交媒体幻灯片吗？
是的，HeyGen 让您能够利用其庞大的媒体库和可定制的模板创建引人入胜的社交媒体幻灯片，确保您的内容既专业又具有视觉吸引力。
HeyGen是否支持文本到幻灯片视频的创建？
当然，HeyGen 让您能够将文本转换成吸引人的幻灯片视频，利用其文本到视频的功能轻松打造引人入胜的叙事。