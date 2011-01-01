使用AI创建引人入胜的可跳过广告视频
制作一个90秒的技术演示视频，展示如何在`可跳过广告视频`环境中正确实施`跳过跟踪URL`。该视频应面向广告技术开发人员和QA工程师，采用动态屏幕共享风格动画，并由一个引人入胜的`AI化身`引导观众完成设置，辅以信息丰富的`字幕/说明`。
创建一个详细的2分钟教学视频，分解最佳`BidRequest`的组成部分，专注于特定参数如何影响出价平坦化和展示交付。目标受众为广告交易所工程师和数据科学家，使用高科技数据可视化美学，从`媒体库/库存支持`中借用，并利用`模板和场景`来构建复杂的信息流。
设计一个1分30秒的问题/解决方案视频，解决开发和服务`VPAID广告`创意的常见挑战和最佳实践，包括如何处理`自定义跟踪事件`的实施。目标受众为创意开发人员和广告服务器技术人员，需使用引人入胜的视觉隐喻和由`AI化身`传递的帮助性解释语气，通过`纵横比调整和导出`优化以适应各种投放。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建适合可跳过广告视频格式的视频内容？
HeyGen允许您轻松使用AI化身和文本转视频功能制作高质量的“可跳过广告视频”内容。您可以生成引人入胜的视觉效果和语音解说，确保您的视频资产可以在支持“可跳过流内视频广告”的各种广告平台上部署。该平台提供灵活的纵横比调整，以适应不同的广告投放。
HeyGen生成的视频是否兼容技术广告规范，如VAST，以实现无缝投放？
是的，HeyGen创建的视频资产旨在符合行业标准，使其兼容于常见的广告投放规范，如“VAST 3.0”及更早版本。虽然HeyGen专注于视频创作，但输出可以轻松集成到支持“VAST 2.0”或“VAST 3.0”的平台中，以实现稳健的投放和“跟踪”您的“TrueView广告”。
在为像Authorized Buyers这样的平台创建视频广告时，我应该注意哪些技术考虑？
使用HeyGen为像Google Ads或“Authorized Buyers”这样的平台制作视频资产时，需关注选择合适的纵横比并保持文件大小以获得最佳性能。HeyGen的强大导出选项确保您的视频资产在技术上适合集成到可能使用“OpenRTB”标准进行出价请求的广告系统中，促进高效的广告投放和“跳过跟踪URL”。
HeyGen能否帮助定制我的视频广告以包含特定品牌元素以保持一致的活动？
当然可以。HeyGen提供全面的“品牌控制”，包括标志放置和品牌颜色，确保您的“可跳过广告”保持一致的品牌形象。这一功能对于创建与您的受众产生共鸣并与您整体营销策略一致的专业视频广告至关重要。