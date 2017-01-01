护肤视频制作器：轻松创建惊艳的产品视频

通过我们先进的文本转视频功能，将您的脚本轻松转化为引人入胜的护肤产品视频，非常适合社交媒体营销。

制作一个30秒的护肤产品视频，目标受众为护肤爱好者和美容博主，展示新精华液的光泽效果。视觉风格应明亮通透，特写镜头展示光滑肌肤，配以舒缓的环境背景音乐和专业的信息性旁白。利用HeyGen的“模板和场景”快速组装出一个精美且视觉吸引力强的产品展示。

示例提示词1
开发一个45秒的美容产品视频，目标是希望以新鲜现代的吸引力推出最新面霜的独立护肤品牌所有者。视频应展示一个“AI化身”以友好、吸引人的语气解释产品的独特成分和功效，配以欢快、现代的背景音乐。视觉风格必须干净简约，重点展示产品质地和包装，利用HeyGen的“语音生成”功能实现一致的叙述。
示例提示词2
制作一个60秒的教程视频，专为新用户设计，帮助他们导航复杂的护肤程序，演示多步骤方案的精确应用。视频应采用清晰的分步骤教学视觉风格，配以平静的背景音乐，使过程易于跟随。结合HeyGen的“从脚本到视频”功能确保准确指导，并包括“字幕/说明”以增强可访问性和清晰度，详细说明每个步骤。
示例提示词3
为社交媒体营销人员制作一个15秒的动态短视频，推广新的提亮面膜，旨在快速吸引注意力。视觉风格应快速且充满活力，展示不同个体体验面膜的过程，配以流行、充满活力的音乐。利用HeyGen的“媒体库/素材支持”获取视觉吸引力强的产品镜头，并使用“纵横比调整和导出”优化内容以适应各种社交平台。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

护肤视频制作器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建专业的护肤产品视频，专为有影响力的社交媒体和营销而设计。

1
Step 1
创建您的脚本或选择模板
首先将您的产品详情输入脚本，或从我们多样的“视频模板”中选择，以快速勾勒出视频的叙述和视觉效果。
2
Step 2
选择您的AI主持人和语音
选择一个吸引人的“AI化身”来展示您的护肤产品，然后生成一个自然的语音旁白，以清晰地传达您的信息。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌化
从我们的媒体库中丰富您的视频，并应用自定义“品牌控制（标志、颜色）”，通过各种“编辑功能”保持一致的品牌形象。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦完成，便可“导出”高质量的护肤产品视频，适用于各种纵横比，准备立即在“社交媒体”平台上分享。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

真实的客户推荐

制作引人注目的AI驱动视频，展示真实的客户成功故事和推荐，增强信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何简化专业护肤产品视频的制作？

HeyGen提供了一个全面的护肤视频制作器，配有可定制的护肤视频模板，使您能够快速制作高质量的产品视频。其直观的界面和多样的编辑功能简化了从开始到结束的创作过程。

HeyGen的AI化身能否提升我的美容产品视频营销？

当然可以。HeyGen的AI化身可以作为您美容产品视频的虚拟代言人，通过完美同步的文本转视频功能传达您的信息。这使得无需实体主持人即可实现专业级的语音生成。

我可以用HeyGen为社交媒体创建哪些类型的短视频内容？

HeyGen是一个多功能的视频编辑器，非常适合所有社交媒体平台的短视频内容。您可以轻松创建引人入胜的产品演示视频、教程视频和营销内容，并可以选择调整为各种纵横比。

HeyGen是否允许在我的产品视频中进行自定义品牌化？

是的，HeyGen确保您的品牌在所有产品视频中保持一致和专业。您可以应用自定义品牌控制，包括您的标志和品牌颜色，并将您的媒体整合到强大的媒体库中。