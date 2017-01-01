技能培训视频生成器：使用AI创建引人入胜的课程
轻松使用AI虚拟形象创建专业培训视频，无需编辑技能或高昂成本。
为内部团队和软件用户构思一个90秒的教学视频，旨在详细解释一个新的软件模块。视觉和音频风格应高度吸引人且直接，采用逼真的AI虚拟形象，引导观众通过屏幕演示复杂步骤。利用HeyGen的AI虚拟形象为您的综合培训视频提供一致且专业的面孔，使高级功能对所有人都易于理解。
开发一个吸引人的45秒产品说明视频，面向潜在客户或销售团队，突出展示新科技产品的易用性。该视频应采用充满活力、现代的视觉风格，结合丰富的媒体库/素材支持视觉效果和引人入胜的背景音乐，并自动生成字幕以提高可访问性。利用HeyGen强大的媒体库/素材支持，强调产品的价值主张，打造专业且具成本效益的展示。
为全体公司员工制作一个全面的2分钟合规培训视频，确保全球可访问性。视觉风格应权威且亲切，使用多种专业模板和场景以及清晰的多语言旁白，并且易于更新。实施HeyGen多样化的模板和场景，以简化学习和发展计划的内容创建，有效满足公司范围内的培训需求。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化技能培训视频的创建？
HeyGen的AI视频生成器通过先进的AI虚拟形象和自然的AI语音生成，将文本转化为引人入胜的培训视频。这使得内容制作快速高效，无需广泛的编辑技能，从而简化您的学习和发展计划。
HeyGen在视频制作方面提供了哪些先进的AI功能？
HeyGen利用尖端的AI虚拟形象和强大的文本到视频生成器来创建专业内容。这个AI视频平台提供复杂的语音生成和自动字幕功能，确保高质量和可访问的输出，满足多样化的培训需求。
HeyGen能否与现有的学习和发展系统集成？
是的，HeyGen旨在支持与各种学习和发展平台的无缝LMS集成，增强您的员工入职和持续培训计划。这一功能确保您的AI生成培训视频的轻松更新和高效分发。
HeyGen是否支持为全球团队创建多语言视频？
当然。HeyGen具备一键翻译和强大的自动字幕功能，使您能够制作超过100种语言的培训视频。这使其成为一个强大的AI视频生成器，能够为全球学习和发展创建可访问和包容的内容。