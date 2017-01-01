AI说明视频制作工具：快速创建引人入胜的视频

使用我们的AI说明视频生成器轻松生成专业说明视频，利用强大的从脚本到视频功能。

为软件开发人员和产品经理创建一个90秒的技术教程，演示如何高效地使用HeyGen制作详细的产品说明视频。视觉风格应简洁专业，包含清晰的屏幕录制和UI高亮，配以精准清晰的AI配音。重点展示如何利用HeyGen强大的从脚本到视频的功能，将技术文档转化为引人入胜的视频内容，突出其作为AI说明视频生成器的高效性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个针对企业培训师和人力资源专业人士的1分钟动画说明视频，展示如何快速创建用于内部入职和培训的说明视频。视觉风格应生动有趣，采用卡通动画和欢快的背景音乐，由友好的AI化身旁白。该视频应强调HeyGen直观的AI化身，简化制作高质量、专业学习内容的过程，无需真人演员。
示例提示词2
为小企业主和营销专业人士制作一个45秒的动态营销视频，展示HeyGen作为推广产品和服务的终极说明视频制作工具。采用快节奏的视觉风格，结合现代排版、快速剪辑和充满活力的背景音乐，配以自信的旁白。视频应突出HeyGen模板和场景的多样性，使用户能够快速生成引人注目的营销视频，吸引注意力并推动参与。
示例提示词3
为内容创作者和社交媒体经理制作一个实用的2分钟教程，详细说明如何通过添加可访问的字幕和调整纵横比来优化各种平台的说明视频。视觉和音频风格应清晰且信息丰富，包含逐步的屏幕录制和简洁的AI旁白，确保技术观众的清晰理解。此教程必须展示HeyGen无缝的字幕功能及其为不同社交媒体平台轻松准备内容的能力。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

尺寸适配说明视频制作工具的工作原理

创建清晰且引人入胜的说明视频，帮助您的客户了解产品尺寸和适配，使用易于使用的AI工具提升信心。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴您的脚本或选择专业视频模板来概述说明视频的内容，重点关注产品尺寸和适配。
2
Step 2
选择视觉效果和配音
通过选择AI化身、添加相关的库存照片和视频以及生成AI配音来增强您的信息，清晰地解释尺寸细节。
3
Step 3
定制和品牌化
通过品牌控制、背景音乐和自动字幕个性化您的说明视频，确保您的尺寸指南清晰且符合品牌。
4
Step 4
导出您的视频
调整不同平台的纵横比并导出您的高质量产品说明视频，准备好为您的观众提供尺寸和适配指导。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强的培训和教育

.

通过创建清晰的说明视频来提高学习者的保留率，详细说明正确的尺寸适配，使复杂主题易于理解。

background image

常见问题

HeyGen如何简化说明视频的制作？

HeyGen作为一个直观的AI说明视频生成器，简化了创建专业说明视频的过程。用户可以直接将脚本转化为引人入胜的视频，使用多种视频模板和AI化身，使复杂的视频制作变得人人可及。

HeyGen提供哪些视频编辑功能来定制说明内容？

HeyGen提供强大的视频编辑功能，包括用户友好的拖放编辑器，轻松定制说明视频。您可以整合品牌控制，如标志和颜色，从其广泛的媒体库中添加库存照片和视频，并自动生成字幕和说明文字以提高可访问性。

HeyGen能为我的说明视频生成真实的AI配音和化身吗？

是的，HeyGen利用先进的AI技术生成真实的AI配音和AI化身，使您的脚本栩栩如生。这种强大的配音生成能力结合多样的AI化身，允许创建高度个性化和引人入胜的说明视频内容。

除了基本创建，HeyGen为说明视频提供了哪些高级功能？

除了核心创建，HeyGen为产品说明视频和营销视频提供高级功能，如针对不同平台的纵横比调整。这确保了您的高质量内容在每个分发渠道上都得到优化，增强其覆盖面和影响力。