歌手 视频制作：轻松创建令人惊叹的音乐视频
使用我们专业设计的模板和场景来创造迷人的音乐和歌词视频，快速实现你的创意构想。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
具有结构和意图构建
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 是一个创新的 AI 视频生成器，它赋予艺术家和内容创作者制作引人入胜的视觉内容的能力。轻松创建宣传视频和社交媒体剪辑，改变你作为歌手视频制作者接触观众的方式。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Quickly produce short, captivating social media videos and clips to promote your music and connect with fans.
打造高效能的广告活动.
Design powerful AI-powered video ads in minutes to effectively promote new releases and expand your reach.
常见问题
HeyGen是如何简化制作专业人工智能视频的？
HeyGen 是一个直观的 AI 视频生成器，可以简化内容创作。我们的平台允许您使用 AI 化身和文本到视频的功能，通过一个易于使用的在线编辑器制作专业视频，从而无需复杂的视频编辑软件。
我可以使用HeyGen用我的内容定制我的音乐视频吗？
是的，HeyGen 让您可以完全自定义您的内容。您可以轻松上传文件，包括您自己的音乐、图片和视频剪辑，以便与我们专业设计的模板和丰富的库存视频无缝集成，创造独特的音乐视频。
使用HeyGen创建的视频有哪些导出和分享选项？
HeyGen 让您可以轻松下载完成的项目作为 MP4 文件，适用于各种平台。您还可以利用自动字幕生成和纵横比调整功能，优化视频以便在社交媒体和 YouTube、Spotify 等视频平台上分享。
HeyGen的AI虚拟形象和自动字幕是如何提升视频制作的？
HeyGen的认证AI头像能够让剧本栩栩如生，搭配先进的语音合成技术制作引人入胜的内容。自动字幕生成器进一步提高了无障碍性和参与度，确保你的信息传达清晰且被广泛理解，增强任何宣传视频或歌词视频的效果。