简单视频生成器：使用AI创建专业视频
轻松将您的想法转化为引人入胜的视频内容，使用我们强大的从脚本到视频功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者开发一个简洁的15秒社交媒体视频，展示如何快速制作适合病毒传播的帖子。视觉效果应快速且时尚，利用动态过渡和鲜艳的色彩，由AI化身传递热情、对话式的信息。突出AI化身个性化信息的能力，提升社交媒体内容的互动性。
为企业培训师和在线学习创作者设计一个60秒的信息丰富的教育教程，解释复杂的软件功能。视觉风格应清晰有序，包含清晰的屏幕录制和动画叠加，配以冷静权威的旁白。展示平台如何自动生成字幕，确保教育内容的可访问性和清晰度。
为活动组织者制作一个引人注目的45秒宣传视频，宣布即将举行的虚拟会议。视觉效果应现代且流畅，结合引人注目的图形和专业的库存镜头，配以激动人心、简洁的旁白。展示使用模板和场景的高效性，以最小的努力制作高质量的宣传视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的营销视频？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器，轻松制作引人入胜的营销视频和社交媒体内容。只需输入您的文本到视频脚本，选择多样的AI化身，HeyGen将其转化为引人入胜的视觉故事，非常适合推广和社交媒体。
HeyGen有哪些功能使其成为各种内容的优秀在线视频编辑器？
HeyGen是一个强大的在线视频编辑器，专为创建多样化的内容如教育内容和宣传视频而设计。其用户友好的界面允许轻松集成专业旁白、字幕和丰富的媒体库，简化整个制作过程。
我可以使用HeyGen自定义视频的品牌和独特风格吗？
当然可以，HeyGen允许您在视频创作中完全自定义风格。您可以利用品牌工具包功能，整合您的标志和颜色，增强品牌一致性。此外，集成动画、图形，并从一系列AI化身中选择，确保您的视频独一无二并符合您的愿景。
HeyGen如何简化繁忙专业人士的视频创作过程？
HeyGen被设计为一个简单的视频生成器，简化了短小引人入胜内容的制作。通过其直观的用户友好界面，专业人士可以快速从简单的文本提示生成视频，与传统编辑方法相比，显著减少所需的时间和精力。