月度节目视频制作者，打造引人入胜的内容
使用我们的在线视频制作者轻松创建您的月度节目视频，利用多样化的模板和场景实现专业效果。
在1分钟的动态视频中释放您的创造力，专为渴望提升在线形象的小企业主设计。该视频将结合欢快、充满活力的视觉效果和友好、清晰的旁白，展示HeyGen多功能的模板和场景如何简化成为顶级在线视频制作者的过程，即使没有编辑经验。
109/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一段90秒的深度解说视频，目标是为追求可扩展内容创作的营销专业人士服务。视觉风格应精致现代，配以自信、清晰的声音，展示HeyGen的先进AI化身及其作为AI视频制作者的能力，如何显著提高生产效率和品牌一致性。
示例提示词2
开发一段2分钟的引人入胜的教学视频，面向需要将复杂主题转化为引人入胜的学习模块的教育工作者和企业培训师。以清晰的教学语调和简洁的演示视觉效果为特色，这段视频将突出HeyGen强大的从脚本到视频的功能，将书面内容转化为引人入胜的叙述，并作为教育用途的强大视频编辑器。
示例提示词3
为有抱负的内容创作者和YouTuber制作一段鼓舞人心的1分钟教程，帮助他们提升观众参与度和可访问性。通过创意、充满活力的视觉效果和充满活力、鼓舞人心的声音，这段视频将展示如何通过HeyGen轻松集成字幕，展示这个强大的视频制作者如何帮助扩大观众群体并提高内容覆盖率。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择模板
首先从一系列专业的“月度节目”视频模板中进行选择。这些预设计的布局为您的创意项目提供了完美的基础。
2
Step 2
上传您的媒体
轻松上传您的视频、图片和其他素材，以个性化您的“月度节目”内容。我们的编辑器支持多种格式，提供无缝体验。
3
Step 3
添加文本和旁白
通过动态文本覆盖增强您的信息，并使用我们先进的文本转语音功能生成逼真的旁白，非常适合您的月度节目视频。
4
Step 4
完善并导出
利用拖放编辑器排列场景、应用效果并完成您的视频。以您所需的纵横比导出精美的“月度节目”视频，准备分享。
常见问题
HeyGen如何简化用户的AI视频创作？
HeyGen是一款直观的AI视频制作者，让您轻松生成专业视频。其拖放编辑器和文本转语音功能简化了整个在线视频创作过程。
我可以在使用HeyGen的视频中加入哪些内容？
HeyGen提供丰富的素材库，并支持上传您自己的视频和图片。您还可以利用各种视频模板并应用品牌控制来定制您的营销视频。
HeyGen能为我的项目生成逼真的AI化身和旁白吗？
是的，HeyGen作为AI视频制作者，提供先进的AI化身和高质量的旁白生成功能。这使得在线视频真正具有动态性和吸引力。
HeyGen是否是适用于不同格式的多功能在线视频编辑器？
当然，HeyGen作为一个全面的在线视频编辑器，支持调整纵横比和各种导出选项。您可以轻松地将内容适配于YouTube视频或其他营销视频需求。