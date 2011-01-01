创建 使用我们的短视频制作器制作令人惊叹的视频
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
通过为有抱负的影响者和社交媒体爱好者设计的30秒YouTube Shorts Maker视频吸引您的观众。这个叙述将探索HeyGen的用户友好界面，强调定制选项的便捷性和可用模板的多样性。视觉风格将是丰富多彩和充满活力的，搭配欢快的音乐来吸引注意力。利用模板和场景功能制作在任何社交媒体平台上都能脱颖而出的视觉上令人惊叹的短片。
深入短视频创作世界，用60秒的叙事吸引小企业主和市场营销人员。这段视频将展示HeyGen的AI化身如何用于个性化内容并增强品牌故事讲述。视觉风格将会是专业而亲和，注重清晰和简洁的信息传达。结合语音合成功能，增加一层优雅的音频层次，补充视觉效果，确保您的信息能与目标受众产生共鸣。
释放您的创造力，用一段45秒的短视频来专为创意专业人士和视频爱好者量身打造。这个叙事将突出HeyGen媒体库/素材支持的多功能性，展示如何利用高质量的视觉和声音来增强故事叙述。视觉风格将是艺术性和富有想象力的，配上能唤起情感和深度的音轨。利用字幕/标题功能，确保您的故事对所有观众都是易于理解和引人入胜的。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过其 AI 驱动的工具彻底改变了短视频创作，使用户能够毫不费力地为社交媒体平台制作引人入胜的内容。凭借用户友好的界面和广泛的自定义选项，HeyGen 是创意人士的终极短视频制作工具。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating short videos for social media in minutes, enhancing your content distribution strategy.
高效能广告创作.
Design impactful ads quickly using AI video tools, boosting your marketing efforts with minimal effort.
常见问题
HeyGen是如何简化短视频创作的？
HeyGen提供了一个用户友好的界面，其中包含AI驱动的工具，可以简化短视频的创作。通过可定制的模板和丰富的媒体库，用户可以轻松制作出适合社交媒体平台的吸引人的内容。
是什么功能使得HeyGen成为顶尖的YouTube短片制作工具？
HeyGen 作为 YouTube Shorts 制作工具脱颖而出，提供 AI 虚拟形象、文字转视频功能以及大量模板选择。这些功能使创作者能够轻松精准地制作出引人入胜的短片。
HeyGen的AI剪辑生成器能提升我的视频编辑流程吗？
当然！HeyGen的AI Reel Generator提供高级视频编辑工具，包括生成旁白和调整宽高比功能，确保您的短片编辑得精致，并且适合内容分发。
HeyGen为短视频提供了哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，允许用户整合品牌元素，如标志和颜色，以及访问多样化的音乐库和图形来增强他们的短视频。