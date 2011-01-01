创建 使用短视频制作器制作令人惊叹的视频
利用人工智能化身和丰富的音乐库，将您的创意转化为吸引人的视频，非常适合所有社交媒体平台。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
深入了解无缝视频制作的世界，通过为有抱负的电影制作人和技术爱好者设计的60秒教程。这个视频将指导您通过HeyGen的拖放界面的技术威力，展示如何将原始素材转换成打磨精良的内容。利用我们的从剧本到视频的文字转视频功能，您将学会轻松创建引人入胜的YouTube短片，同时保持专业的美感。
用一段30秒的宣传视频吸引你的观众，这段视频专为社交媒体影响者和市场营销人员量身打造。使用HeyGen的AI化身，通过个性化角色直接与你的观众对话，让你的信息栩栩如生。视频背景将采用时尚、现代的视觉效果，并搭配我们音乐库中精心挑选的配乐，确保你的内容在拥挤的数字领域中脱颖而出。
踏上一段创意之旅，观看一段为教育工作者和讲故事者准备的90秒叙事视频。这段视频将探索HeyGen语音合成技术的强大功能，让您能够为您的故事添加引人入胜的旁白。视频聚焦于丰富的电影级视觉效果和吸引人的字幕/标题，您将能够以易于理解的形式传达复杂的概念，非常适合在各种社交媒体平台上发布教育内容。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过其 AI 驱动的视频编辑器彻底改变了短视频创作，提供创意和技术工具，如模板和音乐库，以制作适合社交媒体平台的引人入胜的内容。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create captivating social media clips in minutes using HeyGen's AI-powered video editing tools.
高效能广告创作.
Produce high-performing ads quickly with HeyGen's AI video capabilities, perfect for YouTube Shorts and other platforms.
常见问题
HeyGen是如何简化短视频创作的？
HeyGen提供了一个AI驱动的视频编辑器，它通过直观的拖放界面和多种可定制模板简化了制作短视频的过程。
HeyGen在视频编辑方面有哪些突出的功能使其成为首选？
HeyGen 凭借其先进的视频编辑工具而脱颖而出，包括 AI 虚拟形象、从脚本到视频的文本转换功能，以及一个全面的媒体库，以实现无缝的内容创作。
HeyGen能帮助制作YouTube短片吗？
是的，HeyGen 是一个出色的 YouTube Shorts 制作工具，提供了像纵横比调整和生成旁白这样的工具，以确保你的内容适合社交媒体平台。
为什么选择HeyGen进行在线视频制作？
HeyGen 是一个多功能的在线视频制作工具，提供品牌控制选项，如徽标和颜色定制，以及丰富的音乐库，以增强您的创意项目。