短培训视频模板：提升学习与参与

转变员工培训和微学习。通过可自定义的模板和脚本到视频快速制作有影响力的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个2分钟的技术教程风格视频，供内部IT支持人员使用，演示新的软件更新过程。视频应具有精确的指导性语气，包含清晰的屏幕录制和动画指示器，确保包括自动字幕/说明以提高可访问性和便于参考。
示例提示词2
制作一个60秒的解释性教育视频，面向销售团队，突出新产品功能的优势。视觉和音频风格应动态且引人入胜，使用高质量的库存视频和媒体库中的图像来说明关键点，采用脚本到视频的方法实现无缝内容创作。
示例提示词3
设计一个45秒的员工培训视频，用于公司范围的政策更新。视觉美学应简洁且具有企业风格，利用可自定义的模板和场景以保持品牌一致性，配以清晰简洁的语音生成以有效传达重要信息。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何使用短培训视频模板

通过可自定义的模板快速创建引人入胜且有效的培训内容，利用AI简化您的视频制作。

Step 1
选择培训视频模板
浏览专为短培训视频设计的多样化“模板和场景”库。找到完美的结构以高效传达您的信息。
Step 2
个性化您的内容
轻松修改所选模板中的文本、颜色和品牌元素。使用“脚本到视频”功能将您的脚本转化为动态的屏幕内容。
Step 3
生成AI语音旁白
直接从您的文本脚本生成专业的“语音生成”，确保您的短培训视频具有清晰一致的旁白。
Step 4
导出您的最终视频
一旦您的短培训视频完成，使用“纵横比调整和导出”功能以所需格式和分辨率下载，准备分发。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强教育内容传递

将复杂信息简化为简明易懂的短培训视频模板，以实现有效学习。

常见问题

HeyGen如何简化专业培训视频的制作？

HeyGen通过庞大的可自定义模板库和直观的拖放界面，使用户能够轻松制作专业培训视频。它简化了整个制作过程，使复杂的视频创作对您的团队来说变得易于实现。

HeyGen提供哪些生成式AI工具来制作培训视频？

HeyGen利用先进的生成式AI工具，包括AI文本到视频制作器和逼真的AI化身，将脚本转化为引人入胜的培训内容。您可以直接从文本生成自然的语音旁白，省去了传统录音设置的需要。

HeyGen能否快速创建短小的品牌微学习视频？

当然可以，HeyGen非常适合快速高效地制作短培训视频模板和微学习内容。其可自定义的模板结合品牌控制，能够快速创建并轻松部署一致的品牌视频给您的观众。

HeyGen如何支持有效的员工培训和入职计划？

HeyGen通过提供工具来大规模创建引人入胜的、可重复观看的指南和操作视频，显著提升员工培训和入职效果。这确保了知识的持续共享，并帮助您的团队高效地掌握关键信息，提高学习成果。