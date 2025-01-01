短视频推介生成器：用AI创建获胜视频
通过AI配音即时将文本转化为引人入胜的推介视频，完美吸引投资者和客户。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销团队推出新产品制作一段45秒的产品演示视频，结合生动的视觉效果和动态图形，并配以清晰简洁的字幕，便于静音观看。利用HeyGen的模板和场景以及字幕/说明文字，快速制作一段引人入胜的解释视频，突出关键特征并配以有冲击力的动态图形。
为科技公司开发一段90秒的信息视频，用于传达关于新软件功能的复杂理念，采用流畅、专业的视觉风格。使用HeyGen的从脚本到视频功能，将屏幕文本与媒体库/库存支持中的相关视觉效果无缝集成，成为详细解释的有效AI视频生成解决方案。
为销售团队制作一段个性化的30秒外联视频，具有友好和亲切的视觉风格，由AI虚拟形象呈现。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频，以便在各种平台上快速进行个性化录制，提升与潜在客户的互动。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI推介视频的制作？
HeyGen是一款直观的AI视频生成器，简化了专业推介视频的制作过程。您可以轻松地将脚本转化为引人注目的视频，使用逼真的AI虚拟形象和复杂的AI配音，使整个过程高效且有效。
HeyGen提供哪些技术功能来定制推介视频？
HeyGen提供了一个用户友好的拖放编辑器，配备丰富的模板库和动态图形。高级功能包括自动字幕、可定制的品牌套件和多种分辨率选项，确保您的推介视频看起来精致专业。
HeyGen能为不同的观众创建短推介视频吗，比如投资者或产品演示？
当然可以，HeyGen是理想的AI推介视频制作工具，能够为不同的观众生成引人注目的短推介视频。无论是向投资者展示还是展示产品演示，HeyGen都能帮助您通过高质量的AI生成视觉效果有效传达复杂的理念。
我可以多快利用HeyGen的AI功能生成推介视频？
借助HeyGen强大的AI视频生成器和直观的平台，您可以快速从简单的脚本创建引人入胜的推介视频。利用预制模板和AI配音生成，大大缩短制作时间，使视频创作快速而轻松。