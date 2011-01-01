最佳短视频工具，助力内容传播
使用我们的AI视频编辑器轻松将长内容转化为热门短片，自动生成字幕以实现最大参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对市场营销人员和社交媒体经理的动态60秒解释视频，展示如何轻松将长视频内容转化为热门短片。视觉和音频风格应快速节奏，配以吸引人的剪辑和欢快的背景音乐，清晰展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，以及其生成准确AI字幕的能力，以实现最大覆盖。
制作一个鼓舞人心的45秒短视频，面向对上镜感到害羞的个人或小型企业，展示创建专业无脸视频内容的力量。美学应现代且视觉吸引力强，展示各种场景中的多样化AI化身，配以友好鼓励的解说，展示无缝的解说生成和先进的AI化身。
为初学者制作一个明亮且用户友好的1分钟教程视频，探索AI内容生成。该视频应引导他们轻松开始第一个项目，强调HeyGen直观的拖放编辑器。视觉风格应展示模板库和媒体库/素材支持的清晰演示，配以乐观的背景音乐和清晰的指导性解说。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助视频的AI内容生成？
HeyGen是一款先进的AI视频编辑器，简化了整个内容创作过程。它利用文本转视频功能，从脚本生成引人入胜的内容，为内容创作者实现高效的工作流程自动化。
HeyGen能否将长视频内容转化为热门短片？
是的，HeyGen是一款强大的短视频工具，允许用户将现有的长内容转化为适合YouTube Shorts、TikTok视频和Instagram Reels等平台的吸引人格式。其功能有助于有效地创建热门短片。
HeyGen AI视频编辑器提供哪些自定义选项？
HeyGen为您的视频提供广泛的自定义选项，包括品牌标识和颜色控制、各种模板，以及便于场景安排的拖放编辑器。您还可以使用AI化身并从丰富的媒体库中进行选择。
HeyGen是否提供视频的AI字幕和解说生成？
当然，HeyGen自动生成准确的AI字幕，并直接从您的脚本中提供高质量的解说生成。这提高了可访问性，并显著减少了手动编辑时间，提升了工作流程自动化。