短视频广告制作工具：使用AI快速创建广告
营销人员，使用强大的从脚本到视频功能，立即为社交媒体生成高影响力的短视频。
开发一个简洁的45秒AI视频广告，解释复杂的软件功能，目标受众为数字营销机构和电商品牌；该视频应具有简洁、企业化的视觉美学，配以清晰、权威的旁白，利用HeyGen的丰富模板和场景来简化制作过程，作为在线视频广告制作工具。
制作一个真实的60秒短视频，感觉像用户生成内容（UGC视频广告），为探索新推广方法的内容创作者和营销团队设计；采用自然、贴近生活的视觉和音频风格，使用HeyGen的从脚本到视频功能，轻松呈现出一种无脚本的感觉。
生成一个有力的15秒视频广告，旨在为初创公司和快速活动启动推动即时行动；该广告需要视觉冲击力和快速节奏的风格，配以强烈、充满活力的旁白，利用HeyGen的旁白生成功能完美传达紧迫感和行动号召。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助营销人员创建引人入胜的短视频广告？
HeyGen通过利用AI虚拟形象和丰富的视频模板，赋能营销人员制作动态短视频广告。您可以轻松生成UGC视频广告和具有影响力的社交媒体营销内容。
是什么让HeyGen成为有效的在线AI视频广告制作工具？
HeyGen提供了一个直观的在线平台，使用先进的AI工具将脚本转化为高质量的视频广告。其全面的功能，包括旁白生成和自动字幕，简化了整个视频编辑过程。
我可以使用HeyGen自定义我的视频广告并添加行动号召吗？
当然可以，HeyGen允许您对视频广告进行广泛的自定义，包括品牌标识和颜色控制。您可以轻松在短视频中集成清晰的行动号召，以推动预期结果。
HeyGen如何支持为不同社交媒体平台创建视频广告？
HeyGen简化了为各种社交媒体平台优化的引人入胜的短视频的创建，包括YouTube广告。其纵横比调整功能确保您的视频广告在各个发布平台上都能完美呈现。