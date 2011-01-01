短广告视频模板：快速创建引人入胜的广告
使用我们的可编辑模板制作引人注目的营销视频，由HeyGen的灵活品牌控制提供支持。
开发一个清晰的30秒“营销视频”，向小企业主解释复杂的服务。采用信息图表式的视觉风格，配合流畅的“动画”和冷静权威的旁白。利用HeyGen的“模板和场景”有效构建叙述，从“脚本到视频”基础开始以提高效率。
设计一个引人注目的20秒“短视频”，展示客户成功案例，目标是寻求社会证明的潜在客户。视觉和音频风格应温暖真实，采用AI虚拟人传达真情实感。确保包含“字幕/说明文字”以提高可访问性，并使用“媒体库/素材支持”中的相关片段增强视觉叙述。这体现了“创意广告视频点子”。
制作一个简洁的10秒“广告模板”用于限时季节性促销，旨在吸引普通消费者和冲动购买者的注意。视觉风格应明亮有活力，配以醒目的文字覆盖和动态场景转换，并伴随充满活力的动感音乐。利用HeyGen的“模板和场景”快速创建，并通过“纵横比调整和导出”确保在各平台上的最佳展示，创建一个“可定制模板”。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的广告视频？
HeyGen提供多种可编辑模板和AI虚拟人，快速生成创意广告视频点子。您可以轻松定制这些模板，使用您的品牌资产和脚本到视频的功能，制作吸引观众注意的广告视频。
HeyGen提供哪些类型的广告视频模板？
HeyGen提供多样化的短广告视频模板库，包括产品广告视频、社交媒体活动和各种营销需求。这些可定制的模板旨在帮助您快速创建专业且有效的广告视频，适用于不同平台。
我可以定制HeyGen的广告模板以适应我的品牌吗？
当然可以，HeyGen的广告模板完全可定制，以符合您的品牌形象。您可以轻松替换媒体、调整颜色、优化布局，并应用您的品牌标志和字体，创建完美反映您独特信息的定制视频广告。
HeyGen如何提高营销视频的制作效率？
HeyGen通过利用AI虚拟人、脚本到视频功能和用户友好的界面简化视频制作过程。这使您能够快速生成专业的营销视频和短视频，减少制作时间和精力，同时保持高质量。