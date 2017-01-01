购物广告视频制作工具，用于高转化率视频广告
为社交媒体创建令人惊叹的购物视频广告。使用AI驱动的工具和可定制的视频模板和场景，为您的电商品牌提升转化率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个专业的45秒视频，专为营销活动设计，目标是渴望提高转化率的企业主和营销人员。视觉风格应简洁有说服力，使用清晰的屏幕文字和自信、专业的声音。强调添加强有力的“行动号召”元素的简便性，以及HeyGen的“字幕/说明”功能如何确保信息在各种平台上都能被访问和产生影响。
开发一个吸引人的15秒社交媒体广告，专为需要快速制作引人注目的“视频广告”的内容创作者和社交媒体经理。视觉风格应快速且时尚，结合大胆的图形和欢快的背景音乐。展示HeyGen的“AI化身”如何个性化信息，并快速制作出专业外观的内容，在短视频流中吸引注意。
设计一个信息丰富的60秒视频，展示HeyGen在任何“购物广告视频制作”中的多功能性，目标是需要为多个渠道创建多样化广告创意的企业。视觉风格应流畅且具有指导性，采用平静的引导性旁白，并展示不同纵横比之间的无缝过渡。说明HeyGen的“纵横比调整和导出”功能如何允许在各种广告平台上最佳放置“视频广告制作”内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何提升我的视频广告活动？
HeyGen是一款AI视频制作工具，旨在简化高影响力视频广告的制作，让您能够快速为所有营销活动制作引人注目的广告创意并推动转化。
HeyGen提供哪些工具来创建有效的购物广告视频？
HeyGen提供了一个强大的在线视频编辑器，具有拖放界面，以及专门优化用于生成引人入胜的购物广告视频和产品视频内容的可定制视频模板。
HeyGen能否为社交媒体平台制作多样化的视频广告？
是的，HeyGen的AI驱动工具和丰富的视频模板库使得为各种平台量身定制的社交媒体视频广告的创建变得简单，特别有利于电商品牌。
HeyGen能否生成带有旁白和字幕的专业视频广告？
当然可以。HeyGen利用先进的AI功能生成专业的旁白并集成字幕，确保您的视频广告经过精心打磨，并在不需要大量手动编辑的情况下对更广泛的观众可访问。