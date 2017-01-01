购物广告视频制作工具，用于高转化率视频广告

为社交媒体创建令人惊叹的购物视频广告。使用AI驱动的工具和可定制的视频模板和场景，为您的电商品牌提升转化率。

制作一个动态的30秒视频，展示一款新产品，目标是希望快速上线的小型电商品牌。视觉风格应明亮现代，包含清晰的产品镜头和友好、热情的旁白。突出HeyGen丰富的“模板和场景”如何帮助轻松创建引人注目的产品视频，推动新产品的初期销售。

示例提示词1
创建一个专业的45秒视频，专为营销活动设计，目标是渴望提高转化率的企业主和营销人员。视觉风格应简洁有说服力，使用清晰的屏幕文字和自信、专业的声音。强调添加强有力的“行动号召”元素的简便性，以及HeyGen的“字幕/说明”功能如何确保信息在各种平台上都能被访问和产生影响。
示例提示词2
开发一个吸引人的15秒社交媒体广告，专为需要快速制作引人注目的“视频广告”的内容创作者和社交媒体经理。视觉风格应快速且时尚，结合大胆的图形和欢快的背景音乐。展示HeyGen的“AI化身”如何个性化信息，并快速制作出专业外观的内容，在短视频流中吸引注意。
示例提示词3
设计一个信息丰富的60秒视频，展示HeyGen在任何“购物广告视频制作”中的多功能性，目标是需要为多个渠道创建多样化广告创意的企业。视觉风格应流畅且具有指导性，采用平静的引导性旁白，并展示不同纵横比之间的无缝过渡。说明HeyGen的“纵横比调整和导出”功能如何允许在各种广告平台上最佳放置“视频广告制作”内容。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

购物广告视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的购物广告视频，吸引您的观众并推动参与，所有这些都通过我们直观的电商品牌AI视频制作工具实现。

1
Step 1
选择一个模板
首先从我们多样化的专业设计视频模板库中选择一个，专为购物广告优化。我们的模板和场景为任何产品或活动提供快速入门。
2
Step 2
自定义您的产品视频
上传您的产品图片和视频。使用直观的界面排列元素，确保您的产品视频有效展示您的商品。利用我们的媒体库/库存支持获取额外素材。
3
Step 3
增强品牌化
整合您品牌的独特身份。使用我们全面的品牌控制（标志、颜色）应用您的标志、品牌颜色和字体，使您的广告创意脱颖而出，并与您的营销活动保持一致。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的购物广告完美无瑕，利用纵横比调整和导出功能为各种平台做好准备。轻松下载并分享您的视频到所有社交媒体渠道，以触达您的目标受众。

使用案例

通过客户推荐实现转化

利用引人入胜的AI视频展示客户成功故事，建立信任并将观众转化为您的产品买家。

常见问题

HeyGen如何提升我的视频广告活动？

HeyGen是一款AI视频制作工具，旨在简化高影响力视频广告的制作，让您能够快速为所有营销活动制作引人注目的广告创意并推动转化。

HeyGen提供哪些工具来创建有效的购物广告视频？

HeyGen提供了一个强大的在线视频编辑器，具有拖放界面，以及专门优化用于生成引人入胜的购物广告视频和产品视频内容的可定制视频模板。

HeyGen能否为社交媒体平台制作多样化的视频广告？

是的，HeyGen的AI驱动工具和丰富的视频模板库使得为各种平台量身定制的社交媒体视频广告的创建变得简单，特别有利于电商品牌。

HeyGen能否生成带有旁白和字幕的专业视频广告？

当然可以。HeyGen利用先进的AI功能生成专业的旁白并集成字幕，确保您的视频广告经过精心打磨，并在不需要大量手动编辑的情况下对更广泛的观众可访问。