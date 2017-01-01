可购物视频生成器：通过互动内容提升销售
使用我们的文本转视频功能轻松创建引人入胜的可购物视频，将您的产品描述转化为动态展示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的视频，向品牌展示如何利用用户生成内容（UGC）创建引人注目的产品视频。视觉风格应真实且易于引起共鸣，配以自然的、以见证风格为主的旁白，通过HeyGen的“旁白生成”功能高效生成。
营销团队面临提升产品发现的挑战；在一个60秒的视频中说明互动视频体验如何提供解决方案。采用流畅、专业的设计，使用HeyGen的自信“AI化身”展示关键优势，并展示引人入胜的视频营销策略。
为社交媒体营销人员设计一个动态的15秒视频，提供有关使用广告格式模板进行有效内容创作的快速提示。视频应具有吸引力，配以生动的视觉效果和时尚的音乐，展示HeyGen的“纵横比调整和导出”如何确保在各种平台上的最佳展示。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的可购物视频？
HeyGen通过其可购物视频生成器、AI化身和多样化的模板，赋予您的创意愿景强大的营销内容创作能力，满足您的电商视频需求。您可以轻松开发引人入胜的互动视频体验，吸引观众。
HeyGen提供哪些功能来提升产品视频？
HeyGen提供创新功能来提升您的产品视频，例如直接添加产品链接，确保无缝的可购物体验。它支持市场集成，包括Shopify，以最大化您的视频营销影响力并推动产品发现。
HeyGen的AI驱动工具如何简化视频内容创作？
HeyGen的AI驱动工具通过文本转视频脚本生成高质量的产品视频，显著降低制作成本。其直观的视频编辑器简化了整个创作过程，满足多样化的视频营销需求。
我可以使用HeyGen自定义可购物视频模板吗？
可以，HeyGen提供多种可购物视频模板，完全可自定义以符合您品牌的美学和创意愿景。您可以轻松整合UGC或使用AI化身，同时应用品牌控制，打造独特的视频营销内容。