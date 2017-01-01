Shopify产品视频制作器：通过引人入胜的视频提升销售

对于Shopify商家和店主，利用我们的从脚本到视频功能轻松生成宣传视频，以提高参与度。

为忙碌的Shopify商家创建一个动态的45秒产品视频，展示他们如何轻松地将产品描述转化为引人注目的视觉效果。采用快速、简洁的视觉风格，通过快速剪辑突出产品的关键特性，配以充满活力的背景音乐和清晰的“语音生成”来解释其优势，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能快速生成专业的“产品视频”。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个充满活力的30秒宣传视频，面向刚接触视频营销的小企业主，展示创建引人入胜内容的简单性。视频应展示明亮、吸引人的视觉效果，演示直观的“电商产品视频创建器”界面，配以充满活力、友好的语调，由一个富有魅力的“AI化身”讲解轻松制作“宣传视频”的步骤。
示例提示词2
为希望将现有资产重新利用为动态“产品视频”以提高参与度的Shopify店主开发一个信息丰富的60秒视频。该视频应采用专业的视觉风格，配以流畅的过渡效果，展示如何轻松地将“产品图片”生动化，配以激励人心的现代背景音乐和清晰的“字幕/说明文字”以提高可访问性，利用HeyGen的“媒体库/素材支持”来增强内容。
示例提示词3
为注重品牌的商家和营销人员打造一个时尚的30秒视频，强调通过他们的“Shopify应用”集成直接创建专业的、符合品牌的内容。采用一致且精致的视觉风格，突出不同“模板和场景”的多样性，配以高雅的背景音乐和自信的“语音生成”，确保每个“视频制作人”都能轻松保持其独特的品牌形象。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

Shopify产品视频制作器的工作原理

轻松为您的Shopify商店创建引人入胜的产品视频，以吸引客户并专业展示您的产品。

1
Step 1
选择一个模板
通过选择一系列专业模板开始您的电商产品视频，或使用内置编辑器从头开始。
2
Step 2
添加您的产品媒体
轻松导入您的产品图片和视频剪辑，或使用产品URL直接提取媒体。使用直观的拖放编辑器安排您的内容。
3
Step 3
自定义您的视频
通过智能功能如自动字幕提升您的视频，以确保可访问性和参与度。通过文本提示和符合品牌的设计进一步个性化。
4
Step 4
导出并分享
完成您的创作，并无缝导出各种纵横比的高质量视频，准备好用于您的Shopify商店、社交媒体或其他宣传视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

引人注目的客户推荐视频

.

制作真实的客户推荐视频，在您的Shopify商店和营销渠道上建立信任并突出产品优势。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的Shopify产品视频？

HeyGen使Shopify商家能够快速创建令人惊叹的产品视频和宣传视频。通过其AI视频生成器和内置编辑器，您可以自定义视频内容，确保符合品牌设计，与您的受众产生共鸣。

使用HeyGen的AI视频生成器创建产品视频是否简单？

是的，HeyGen具有直观的拖放编辑器，使任何人都能轻松创建引人入胜的产品视频。您可以使用文本提示生成具有真实AI语音的视频，高效简化您的视频制作过程。

HeyGen如何确保我的产品视频符合我的品牌？

HeyGen提供强大的品牌控制，允许您通过自定义标志和颜色保持符合品牌的设计。您可以轻松添加文字覆盖和各种视频效果来自定义您的视频，确保每个产品视频都反映您的独特品牌形象。

HeyGen为电商产品视频创建提供了哪些独特功能？

HeyGen作为电商产品视频创建器脱颖而出，提供自动字幕和庞大的媒体库等功能。这帮助商家和店主直接从强大的Shopify产品视频制作器中制作出适合社交媒体和其他营销渠道的高质量产品视频。