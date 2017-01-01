Shopify产品视频生成器：通过AI视频提升销售
快速生成惊艳的产品视频，并通过AI虚拟形象提升转化率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的45秒教程风格视频，面向非技术型企业家，展示使用AI视频生成器的简单性。视觉风格应简洁明了，包含用户友好界面的屏幕录制，并配以舒缓的器乐音乐。展示HeyGen的从脚本到视频的能力，瞬间将想法转化为视频，并可选用AI虚拟形象引导观众。
为电商营销人员制作一个引人入胜的60秒视频，旨在通过有效的视频营销提高Instagram Reels等平台的转化率。视觉风格应符合潮流且充满活力，使用鲜艳的色彩和快速剪辑，配以流行的免版税音轨。突出HeyGen的纵横比调整和导出功能，以优化平台使用，并利用其媒体库/素材支持增强视觉吸引力。
为探索创新图像到视频生成技术的创意小企业主创建一个富有想象力的30秒视频，以展示他们的产品视频。视频应具有艺术和梦幻的视觉风格，将静态产品图像转化为引人入胜的动画序列，并配以空灵的背景音乐。强调HeyGen的模板和场景如何提供快速入门，以及其媒体库/素材支持如何进一步增强创意自由。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助企业创建引人入胜的产品视频？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，旨在帮助您轻松创建引人入胜的产品视频。我们用户友好的界面允许您将产品描述和图像转化为动态视频内容，大大提升您的视频创作能力，以实现有效的视频营销。
HeyGen能否将我现有的产品图像或文本转化为动态视频？
当然可以！HeyGen在图像到视频生成和文本到视频功能方面表现出色。您可以上传单个图像或脚本，HeyGen将动画化图像，生成AI语音解说，并制作专业的产品视频，使您的内容更具吸引力。
HeyGen为我的品牌产品视频提供哪些定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，以确保您的产品视频保持品牌设计。您可以利用各种模板，添加文字覆盖，选择背景音乐，并结合品牌资产，创建与您的受众产生共鸣的产品亮点视频。
HeyGen如何提升我在不同平台上的视频营销策略？
HeyGen通过快速制作适合各种平台的宣传视频来增强您的视频营销策略。借助AI虚拟形象和纵横比调整等功能，您可以轻松创建内容，包括Instagram Reels，以吸引客户参与并提高转化率。