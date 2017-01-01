发货说明视频生成器：清晰的操作指南

使用AI化身轻松将复杂的发货指南转化为清晰、引人入胜的教学视频。

创建一个90秒的教学视频，演示如何使用HeyGen的“发货说明视频生成器”功能，目标是帮助新用户和小企业主简化他们的沟通。视觉风格应简洁专业，配有信息丰富的旁白，引导观众通过使用“AI化身”将“脚本转视频”的每一步进行解释。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个2分钟的详细“发货指南视频制作”教程，面向仓库员工和物流协调员，重点介绍如何正确处理易碎或超大件物品。这个“教学视频”应采用平静、精确的音频风格，配有清晰的屏幕文字，充分利用HeyGen的“媒体库/素材支持”来提供说明性片段，并通过准确的“字幕/说明”确保可访问性。
示例提示词2
为运营经理和培训部门开发一个60秒的动态“操作视频”展示，说明HeyGen的“视频模板”在快速生成多样化的发货说明内容方面的效率。视频应具有快速转换和积极专业的“语音生成”，以突出如何轻松为不同的发货场景创建多个培训模块。
示例提示词3
为国际电子商务团队设计一个75秒的演示，强调使用HeyGen创建“发货说明视频生成器”内容的全球覆盖和一致性。这个现代视频应展示多样化的“AI化身”讲不同语言，利用“脚本转视频”功能确保准确性，并通过HeyGen的“品牌控制”保持一致的品牌形象。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

发货说明视频生成器的工作原理

轻松创建专业、清晰的发货说明视频，确保完美交付和客户满意，提高效率。

1
Step 1
创建您的教学脚本
首先在平台中编写或粘贴清晰简洁的发货流程说明，利用脚本转视频功能。
2
Step 2
选择AI主持人
从多样化的AI化身中选择一个，以视觉方式引导您的观众完成发货步骤，使您的说明栩栩如生。
3
Step 3
应用品牌和媒体
通过品牌控制增强您的视频，加入您的标志和品牌色彩。整合来自媒体库或您自己上传的相关视觉素材。
4
Step 4
导出并分享您的指南
自动生成字幕/说明，并以各种纵横比导出完成的发货说明视频，准备好用于您的电子商务平台或培训门户。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂说明

.

将复杂的发货流程和安全协议简化为易于理解的AI生成教学视频，减少错误并提高清晰度。

background image

常见问题

HeyGen如何简化发货说明视频的制作？

HeyGen是一款AI视频制作工具，通过直观的模板和脚本转视频功能简化了详细发货说明视频的制作。我们的平台可以快速高效地将您的指南转化为引人入胜的教学视频。

HeyGen是否支持教学视频的高级定制？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您加入自己的标志和品牌色彩。您还可以利用AI化身和高质量的语音生成功能，为您的发货指南视频制作内容增添专业风格。

HeyGen有哪些功能使其成为高效的操作视频工具？

HeyGen提供强大的媒体库、预设计的视频模板和易于使用的视频编辑器，加速您的制作。此外，自动字幕/说明提高了可访问性，使您的操作视频在全球范围内易于理解。

我可以生成除发货指南之外的多种类型视频吗？

可以，HeyGen的多功能AI视频制作工具不仅适用于发货指南视频。您还可以在一个平台上创建引人注目的营销视频、吸引人的社交媒体内容和有效的电子商务推广。