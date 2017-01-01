航运公司视频制作工具助力物流与销售增长
轻松创建令人惊叹的营销视频，并通过我们的从脚本到视频功能提升销售。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人注目的30秒宣传视频，针对希望简化营销的小型到中型航运企业，突出快速物流解决方案。采用干净的插图视觉风格，使用明亮的色彩和友好、信息丰富的旁白，有效利用HeyGen的丰富模板和场景来快速启动创作并传达专业形象。
为现有和新客户制作一个简洁的60秒公告视频，揭示航运公司的新快递服务。视觉风格应精致且引人入胜，采用高质量的库存视频和定制品牌，配以专业权威的旁白，通过HeyGen的旁白生成功能轻松生成。
开发一个40秒的解释视频，旨在让新员工或客户逐步了解复杂的航运流程。视觉风格应清晰且具有指导性，使用易于理解的图形和文字覆盖，叙述内容从详细脚本中专业提取，使用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性和一致性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创意营销视频制作？
HeyGen的先进AI视频制作工具简化了引人入胜的营销视频的制作。利用我们强大的从脚本到视频功能和AI化身旁白，制作高质量的内容，吸引观众的注意力。
HeyGen能否帮助我的航运公司快速制作专业视频？
当然可以。HeyGen提供直观的视频编辑器，拥有一系列专业视频模板，专为满足您的航运物流视频制作需求而设计。轻松定制视频内容，结合您的品牌和特定信息，以提升销售。
HeyGen提供哪些创意工具用于动态视频叙事？
HeyGen为用户提供动态AI化身旁白和复杂的旁白生成功能。制作引人入胜的动画视频，并通过多样化的媒体库增强您的信息，使您的故事真正具有影响力。
HeyGen适合制作社交媒体视频和其他定制内容吗？
是的，HeyGen设计具有多功能性。我们的拖放编辑器允许您轻松定制适合各种平台的视频内容，包括社交媒体视频。您可以轻松导出不同纵横比的视频，以完美适应您的分发需求。