Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一段针对有经验船员的60秒渔船安全视频，展示常见的落水紧急演习。视觉风格需要动态、紧迫且具说明性，重点在快速反应，辅以清晰简洁的指令和从脚本生成的字幕/说明，使用HeyGen的脚本转视频功能。
为所有码头工作人员开发一段30秒的港口工人安全视频，强调重型机械周围的关键安全合规。视觉风格应现代、简洁且具指导性，强调通过HeyGen提供的可定制模板和场景展示正确程序和常见危险，配以轻快且信息丰富的音频风格。
想象一段50秒的船舶安全视频，面向所有船上人员，重点是火灾预防和应对，使用真实场景。视觉风格应实用、基于场景且易于理解，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，以便在各种设备上最佳观看，同时由AI虚拟形象提供指导性和直接的音频风格。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何提升我们的海事安全培训视频？
HeyGen是一个强大的AI培训视频生成器，能够高效地创建引人入胜的海事安全培训视频。您可以利用定制的AI虚拟形象和文本转视频功能，制作符合海事行业基本安全培训标准的高质量内容。
HeyGen有哪些功能使其成为高效的船舶安全培训视频生成器？
HeyGen通过直观的文本转视频功能和丰富的模板库简化了船舶安全培训视频的制作。这使得船舶安全内容的电子学习开发速度大大加快，同时保持专业质量。
HeyGen能否支持多样的安全培训场景和多语言需求？
是的，HeyGen能够为多样的真实场景创建定制的安全视频制作，包括渔船和港口工人安全视频。其强大的语音生成和多语言支持确保您的安全培训能够有效地覆盖全球受众。
HeyGen如何确保培训视频的专业质量和安全合规性？
HeyGen提供专业级的AI虚拟形象和全面的品牌控制，确保您的培训课程符合安全合规标准。字幕和说明等功能进一步增强了清晰度，使您的安全培训视频具有影响力和信息性。