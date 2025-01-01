制作一段引人入胜的60秒年度报告视频，专为股东和投资者设计，采用专业且数据驱动的视觉风格，配以清晰权威的旁白。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您准备好的财务概览无缝转换为引人入胜的视觉内容，使用“AI化身”传递关键信息，以精美的公司业绩和未来展望展示打动您的利益相关者。

生成视频