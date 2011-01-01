快速创建惊艳的安装教程视频
轻松制作引人入胜的培训视频，利用专业旁白生成提供清晰、简洁的指导。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段2分钟的培训视频，面向小企业主，展示新办公设备的物理设置过程，供员工使用。视频应采用实用的动手视觉风格，展示一个AI化身在欢快、鼓舞人心的音乐背景下清晰演示过程，并提供精确的口头指导。利用HeyGen的AI化身在整个培训过程中提供一致、友好的指导。
开发一个专为有抱负的内容创作者设计的45秒动态视频，提供如何制作出色教程视频的快速提示。视觉风格应充满活力，配以引人入胜的图形、快速的过渡和现代美学，搭配充满活力且信息丰富的音轨。结合HeyGen的模板和场景，轻松展示专业外观和可定制的品牌。
设计一个90秒的视频，展示领先视频教程软件的简化编辑过程，目标是需要快速制作高质量产品演示的营销团队。视觉呈现应专业高效，配有动画文字覆盖和流畅、干净的过渡，辅以精致的器乐配乐。通过利用HeyGen的字幕/说明功能，确保文本解释清晰，无需语音旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化安装教程视频的制作？
HeyGen通过将脚本转换为引人入胜的视频，结合AI化身和“专业旁白”，简化了“安装教程视频”的制作。您可以利用预先设计的“模板”快速“制作教程视频”，无需广泛的“视频教程软件”知识，大大加快了工作流程。
HeyGen为专业旁白和可访问性提供了哪些技术功能？
HeyGen提供了强大的功能，用于生成高质量的“专业旁白”和增强视频的可访问性。用户可以在平台内自动生成“AI转录”和“闭合字幕”，确保内容的清晰沟通和更广泛的传播。
HeyGen能否简化教学视频的编辑过程？
当然，HeyGen显著简化了“教学视频”内容的“编辑过程”。我们的“基于文本的视频编辑”允许您通过简单地编辑脚本来优化视频，使复杂的调整变得像修改文本一样简单。
HeyGen是否支持屏幕录制集成以制作详细的培训视频？
是的，HeyGen支持将您的“屏幕录制”素材无缝集成到全面的“培训视频”中。这使您能够将现场演示与AI生成的解释和化身结合起来，创建一个动态且有效的“分步指南”来处理任何过程。