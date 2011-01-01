在线服务视频制作：创建令人惊艳的商业视频
利用强大的文本转视频技术，将您的脚本轻松转化为引人入胜的营销视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体平台开发一个充满活力的30秒营销视频，目标是希望提高参与度的营销团队和社交媒体经理；设计时采用动态、快速的视觉风格，搭配欢快的背景音乐和生动的视觉效果，结合HeyGen的AI化身，为您的社交媒体视频增添人性化元素。
制作一个信息丰富的60秒产品视频，面向电子商务企业和产品营销人员，突出新产品的关键特性，采用时尚、高质量的视觉风格和专业的旁白，利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持，为您的视频创作平台项目找到完美的配套素材。
设计一个简洁的20秒内部沟通更新，使用现代、简洁的视觉风格和清晰的解说，针对需要快速分享信息的企业沟通人员和团队负责人，充分利用HeyGen的模板和场景，简化在线创建专业服务视频的过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
是什么让HeyGen成为有效的在线服务视频制作工具？
HeyGen是一个领先的AI视频创作平台，帮助企业快速制作专业的服务视频。其先进的AI视频工具，包括文本转视频和可定制的AI化身，简化了整个视频制作过程。
HeyGen能否创建各种类型的商业视频？
当然可以！作为一个多功能的商业视频制作工具，HeyGen支持创建多样化的内容，从引人入胜的营销视频和社交媒体视频到信息丰富的产品视频和解释视频，均具备专业质量。
HeyGen如何简化用户的视频创作？
HeyGen通过其直观的平台简化视频创作，提供多种可定制的模板和用户友好的界面。借助拖放功能和强大的视频编辑工具，您可以轻松创建和完善您的动画演示。
HeyGen是否支持视频的品牌化和本地化？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将标志和品牌颜色整合到每个视频中。此外，它还具备自动生成旁白和字幕/说明文字的功能，以增强视频营销的可访问性和覆盖面。