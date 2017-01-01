服务培训视频制作工具：通过AI简化入职培训
使用AI化身更快地创建引人入胜的培训视频，适用于技术和合规培训。
开发一个45秒的视频，专为L&D团队设计，展示如何轻松更新现有的技术培训材料。视觉和音频风格应直接且具有指导性，包含屏幕录制和逐步解释，并配以精确且信息丰富的旁白。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成新版本。
制作一个30秒的合规培训视频，面向全球员工，涵盖重要的政策更新。视觉风格应正式且权威，使用简洁的图形和屏幕文本突出重要法规，而音频则提供多种语言的平静且清晰的解说。通过整合HeyGen的字幕/字幕功能，确保多语言视频播放器体验的可访问性和理解。
设计一个75秒的销售赋能视频，以激励和培训销售团队关于新产品的发布。视觉风格应动态且鼓舞人心，结合产品演示、客户评价和充满活力的背景音乐，以及热情的旁白。通过使用HeyGen的模板和场景，以专业布局开始，增强视觉吸引力和参与度。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化L&D团队的培训视频制作？
HeyGen作为一个直观的AI培训视频制作工具，使L&D团队能够快速制作引人入胜的培训视频，用于入职、技术培训和合规培训。这大大简化了培训视频的制作过程并降低了成本。
是什么让HeyGen成为全球培训和轻松更新的有效工具？
HeyGen利用逼真的AI化身和高质量的AI语音解说，支持超过140种语言，确保您的培训视频在全球范围内可访问。其平台还便于内容的轻松更新，无需昂贵的重新拍摄，保持您的材料最新。
HeyGen能否支持各种类型的服务培训，如合规或技术内容？
当然可以。HeyGen是一个多功能的服务培训视频制作工具，适合创建全面的合规培训、详细的技术培训和有影响力的销售赋能内容。它利用AI化身和从文本到视频的功能提供清晰的指导。
为什么使用HeyGen制作的培训视频对学习者更具吸引力？
HeyGen通过展示逼真的AI化身和自然的AI语音解说，将标准脚本转化为动态的学习体验。这一创新显著提升了培训视频制作的影响力，吸引学习者的注意力。