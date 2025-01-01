服务推广视频生成器：创建引人入胜的宣传片

通过将您的脚本转化为惊艳的视觉效果，提升您的营销活动并创建引人入胜的宣传视频，利用我们的文本转视频功能。

98/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
数字营销人员和内容创作者如何提升他们的社交媒体影响力？设计一个45秒的宣传视频，采用现代、快速的剪辑和动态文本叠加，配以合成但引人入胜的AI语音。该视频应强有力地展示从脚本生成有影响力内容的简便性，自动生成的字幕/说明文字，助力有效的营销活动。
示例提示词2
电商企业需要引人注目的产品视频，而一个60秒的宣传视频可以很好地展示这一点。该制作应具备流畅、专业的视觉风格，借助丰富的媒体库素材支持，并由一个引人入胜的AI虚拟形象专业地向潜在客户展示关键产品优势。
示例提示词3
帮助营销机构和活动经理优化他们的多平台策略，制作一个30秒的视频。该视频需要时尚、充满活力且具有冲击力的视觉风格，配以欢快的背景音乐，清晰展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，以及精确的字幕/说明文字，以便无缝集成到任何营销活动中。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

服务推广视频生成器的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜的宣传视频，完美展示您的服务并扩展您在所有平台上的影响力。

1
Step 1
创建您的项目
首先选择一个专业的“视频模板”或使用AI生成脚本。这为您的信息提供了一个坚实的基础，通过我们的“模板和场景”功能。
2
Step 2
添加视觉效果和音频
通过我们的媒体库中的高质量“素材视频”增强您的视频，并使用我们先进的“语音生成”功能生成自然的旁白。让您的信息更具吸引力。
3
Step 3
应用您的品牌
通过上传“品牌标志”和选择自定义颜色来整合您独特的品牌形象。我们的“品牌控制（标志、颜色）”确保您的宣传视频与您的美学完美契合。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频并以“1080p高清分辨率”导出，适合各种平台。利用“纵横比调整和导出”确保您的内容在社交媒体到您的网站上都能呈现出色。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功

.

开发强大的推荐视频和客户成功故事，以建立信任并有效地向新客户推广您的服务。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助用户创建令人惊叹且富有创意的宣传视频？

HeyGen的服务推广视频生成器提供了一套创意工具，包括AI虚拟形象、多样化的视频模板和庞大的媒体库，内含素材视频、图形和音乐。这使您能够制作引人入胜的内容，吸引注意力并提升您的品牌。

是什么让HeyGen成为快速AI内容生成的有效宣传视频制作工具？

HeyGen通过其直观的在线编辑器和文本转视频功能简化了视频制作，从脚本中快速生成AI内容。该平台旨在成为高效的宣传视频制作工具，轻松加速您的营销活动。

HeyGen能否协助制作具有强烈品牌一致性的专业解释视频？

当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的解释视频与您的品牌形象完美契合，允许您添加自定义标志和颜色。视频以1080p高清导出，保证为您的观众呈现高质量、专业的展示。

HeyGen如何帮助优化服务推广视频以适应各种社交媒体平台？

HeyGen提供AI语音、自动字幕和纵横比调整等功能，使您的服务推广视频轻松适应不同的社交媒体平台。这些工具确保您的信息在所有渠道上都能被访问并产生影响。