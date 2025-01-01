服务宣传视频制作器：提升您的业务增长
使用我们丰富的模板和场景轻松设计引人入胜的营销宣传，完美适用于小型企业和社交媒体。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的教育解释视频，专为技术精通的企业家介绍复杂的软件服务。该视频应具有简洁、信息丰富的视觉美感，配以清晰简洁的屏幕文字和专业的AI生成旁白。展示HeyGen强大的旁白生成功能如何简化制作高质量“解释视频”的过程，无需工作室设备。
创建一个15秒的社交媒体广告，专为寻求提升在线互动的数字营销人员和内容创作者量身定制。视频应节奏快、视觉冲击力强，配有时尚的图形和吸引人的音效，优化以便快速消费。展示HeyGen的自动字幕/字幕如何确保在所有“社交媒体”平台上实现最大覆盖和可访问性，无论声音播放如何。
制作一个60秒的高级“服务宣传视频制作器”演示，针对创意机构和自由视频制作人，强调定制和灵活性。视觉和音频风格应高度专业且多样化，配有多样的库存素材和说服力强、平静的旁白。展示HeyGen的综合媒体库/库存支持如何提供无限的创意可能性，使得为任何客户需求创建真正的“定制视频”成为可能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的宣传视频？
HeyGen的AI宣传视频制作器简化了高质量营销宣传的创建。您可以利用各种模板、库存视频和AI功能，如文本转视频，生成引人注目的内容，适用于社交媒体和各种平台。
HeyGen提供哪些宣传视频的定制选项？
使用HeyGen，您可以轻松通过品牌控制来定制您的宣传视频，包括标志和颜色。我们的平台还支持添加您自己的媒体、动画文字，以及生成旁白和字幕，以制作真正的定制视频。
HeyGen是否提供AI驱动的服务宣传视频创建功能？
是的，HeyGen是一个先进的AI宣传视频制作器，集成了AI化身和文本转视频功能，将脚本转化为动态的服务宣传视频。这利用了尖端的AI功能，实现高效的视频生成。
使用HeyGen创建营销宣传有多简单？
HeyGen提供直观的拖放编辑器和用户友好的界面，旨在使创建专业的营销宣传变得简单。您可以轻松添加库存视频，生成字幕，并以1080p高清分辨率导出。