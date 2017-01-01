服务导向视频制作工具提升新员工入职体验
通过AI化身轻松创建引人入胜的入职视频，提高团队的知识保留率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个全面的90秒技术教程视频，引导现有员工了解新的软件更新。视频应采用精确的逐步方法，利用从脚本到视频的文本功能生成清晰的旁白和屏幕文字说明，确保每个细节都得到完美阐述，以实现有效的培训视频。
设计一个激励人心的2分钟视频，专注于在公司内培养强烈的服务导向文化，非常适合任何入职视频制作。将此视频定位于所有员工，通过可关联的场景和生动的视觉效果展示客户关怀的重要性。利用模板和场景创建一个视觉丰富且引人入胜的叙述，并通过媒体库/库存支持中的相关视觉效果来加强公司品牌，创造真正引人入胜的视频。
制作一个简洁的45秒指导视频，向全体员工介绍最近的政策更新，确保立即知识保留。此指导视频应直接且清晰，通过利用纵横比调整和导出优化各种平台。加入字幕/说明文字以确保在所有观看环境中的可访问性，并帮助快速传达复杂信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化引人入胜的培训视频制作？
HeyGen利用先进的AI化身和从脚本到视频的文本功能，使用户无需摄像机或演员即可轻松制作引人入胜的培训或技术教程视频。这简化了视频制作过程，创造出有效的指导视频。
HeyGen能否帮助保持所有入职视频的品牌一致性？
当然可以。HeyGen提供可定制的模板和强大的品牌控制，允许您将公司标志和颜色整合到所有入职视频中。这确保了一致的体验，并加强了新员工的公司文化。
HeyGen提供哪些功能来增强指导内容的学习体验？
HeyGen通过集成的旁白生成和自动字幕/说明文字增强学习体验，使您的指导视频易于访问和理解。这些功能有助于简化复杂信息，提高观众的知识保留。
HeyGen的视频编辑器在创建专业的入职视频方面有多用户友好？
HeyGen直观的视频编辑器具有拖放功能和大量可定制的模板，使其在创建专业视频方面非常用户友好。这简化了整个过程，帮助团队高效地简化入职流程和其他视频需求。