服务入职视频制作工具：吸引并留住用户
使用HeyGen的文本转视频功能，为员工和客户打造个性化的入职体验，轻松创建内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为学习与发展专家和运营经理制作一个90秒的教学视频，展示如何通过视频有效标准化流程文档。视觉风格应简洁且图解化，配以清晰权威的语音生成。逐步解释复杂的工作流程，确保包含精确的字幕/说明文字，以提高可访问性和清晰度，确保每位团队成员都能获得一致的培训视频。
为产品经理和技术支持团队开发一个动态的45秒产品演示视频，展示服务的核心功能。视觉风格需现代且吸引人，包含无缝的屏幕录制片段和自信的解说音频。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速生成精确的旁白，突出关键功能和优势，提高新用户的理解。
为全球团队负责人和国际人力资源部门制作一个欢迎且信息丰富的2分钟视频，专注于为多元化员工队伍提供个性化视频入职。视觉风格应明亮且包容，配有友好、多语言的音轨。解释多语言培训内容的好处，并展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保您的定制欢迎视频在任何设备上都完美呈现，让全球员工从第一天起就感受到真正的联系。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化服务入职视频的制作？
HeyGen通过AI驱动的自动化简化了引人入胜的服务入职视频的制作。用户可以轻松地从文本脚本生成专业视频，使用AI化身并自定义各种模板，使其成为一个易于使用的平台，有效进行员工入职。
HeyGen能否帮助个性化员工入职视频？
是的，HeyGen通过其AI化身和先进的AI语音覆盖功能，实现个性化的视频入职体验。您可以创建动态且引人入胜的视频，与新员工产生个人共鸣，促进他们对公司的欢迎和有效介绍。
HeyGen提供哪些技术功能以提高视频制作效率？
HeyGen提供强大的技术功能，如AI驱动的视频生成自动化、先进的AI语音覆盖和自动字幕生成。这些功能简化了视频制作过程，允许快速更新和在智能工作流程中高效管理内容。
企业如何通过HeyGen确保入职内容的品牌一致性？
通过HeyGen，企业可以使用可自定义的模板和全面的品牌控制（包括标志和颜色）在所有入职视频中保持强大的品牌一致性。这允许标准化入职流程，并在保持品牌标识的同时轻松扩展内容制作。