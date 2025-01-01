服务入职视频制作工具：吸引并留住用户

使用HeyGen的文本转视频功能，为员工和客户打造个性化的入职体验，轻松创建内容。

了解如何通过专业的1分钟视频简化新员工的入职流程。此视频专为人力资源经理和培训协调员设计，需具备清晰的企业视觉风格和积极向上的音轨。利用HeyGen的丰富模板和场景，快速组装引人入胜的欢迎序列和政策概述，确保每位员工都有一个一致且吸引人的开始。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为学习与发展专家和运营经理制作一个90秒的教学视频，展示如何通过视频有效标准化流程文档。视觉风格应简洁且图解化，配以清晰权威的语音生成。逐步解释复杂的工作流程，确保包含精确的字幕/说明文字，以提高可访问性和清晰度，确保每位团队成员都能获得一致的培训视频。
示例提示词2
为产品经理和技术支持团队开发一个动态的45秒产品演示视频，展示服务的核心功能。视觉风格需现代且吸引人，包含无缝的屏幕录制片段和自信的解说音频。利用HeyGen的从脚本到视频的功能，快速生成精确的旁白，突出关键功能和优势，提高新用户的理解。
示例提示词3
为全球团队负责人和国际人力资源部门制作一个欢迎且信息丰富的2分钟视频，专注于为多元化员工队伍提供个性化视频入职。视觉风格应明亮且包容，配有友好、多语言的音轨。解释多语言培训内容的好处，并展示HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保您的定制欢迎视频在任何设备上都完美呈现，让全球员工从第一天起就感受到真正的联系。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

服务入职视频制作工具的工作原理

快速制作引人入胜且信息丰富的入职视频，欢迎新用户或员工，并通过易于使用的平台简化他们的旅程。

1
Step 1
选择模板
从为不同入职场景设计的多种可自定义模板中选择，快速开始您的视频项目。
2
Step 2
添加您的内容
通过添加AI旁白脚本、上传您自己的语音或整合屏幕录制来增强您的视频。
3
Step 3
自定义品牌
应用您的品牌颜色和标志，并添加字幕，以确保视频的一致性和专业外观。
4
Step 4
导出并分享
轻松以各种纵横比导出完成的入职视频，以便在所有您希望的平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的欢迎和教学片段

迅速生成引人入胜的短视频片段，用于欢迎新员工或解释关键服务步骤，使入职过程更具活力。

background image

常见问题

HeyGen如何简化服务入职视频的制作？

HeyGen通过AI驱动的自动化简化了引人入胜的服务入职视频的制作。用户可以轻松地从文本脚本生成专业视频，使用AI化身并自定义各种模板，使其成为一个易于使用的平台，有效进行员工入职。

HeyGen能否帮助个性化员工入职视频？

是的，HeyGen通过其AI化身和先进的AI语音覆盖功能，实现个性化的视频入职体验。您可以创建动态且引人入胜的视频，与新员工产生个人共鸣，促进他们对公司的欢迎和有效介绍。

HeyGen提供哪些技术功能以提高视频制作效率？

HeyGen提供强大的技术功能，如AI驱动的视频生成自动化、先进的AI语音覆盖和自动字幕生成。这些功能简化了视频制作过程，允许快速更新和在智能工作流程中高效管理内容。

企业如何通过HeyGen确保入职内容的品牌一致性？

通过HeyGen，企业可以使用可自定义的模板和全面的品牌控制（包括标志和颜色）在所有入职视频中保持强大的品牌一致性。这允许标准化入职流程，并在保持品牌标识的同时轻松扩展内容制作。