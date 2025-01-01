服务演示视频制作工具：快速创建引人入胜的演示

使用现成的模板和场景节省时间并扩大视频制作规模，适用于任何服务。

创建一个针对软件开发人员的简洁1分钟技术演示视频，展示新API的复杂性，使用“软件演示视频制作工具”。视觉风格应简洁且以代码为中心，重点是使用“屏幕录制工具”进行清晰的屏幕录制，并进行精确的注释。通过HeyGen的“语音生成”生成的信息丰富、平静的AI语音应引导观众完成每个步骤，确保技术精通的观众能够高度理解。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个90秒的视频，面向产品经理，展示“AI驱动的互动演示”的强大功能，以增强用户参与度。视觉方法应现代且动态，使用HeyGen的逼真“AI化身”之一解释如何利用内置“分析”来跟踪用户行为并优化产品理解。音频应具有吸引力且清晰，适合专业但创新的演示。
示例提示词2
为IT支持专家设计一个45秒的教学视频，展示使用“服务演示视频制作工具”的常见故障排除过程。视觉风格必须简单易懂，强调屏幕上的关键操作。为了在各种环境中实现可访问性，HeyGen的“字幕/说明”应自动伴随清晰简洁的旁白，从“字幕生成器”生成，确保每个指令都准确传达。
示例提示词3
为销售工程师开发一个全面的2分钟视频，展示通过“实时演示录制”在不同平台之间的复杂“集成”。视频应采用专业且动态的视觉风格，利用HeyGen的“模板和场景”在不同软件界面和数据流之间平滑过渡。音频旁白应权威且节奏良好，突出集成系统的技术优势和无缝操作，适合B2B观众。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

服务演示视频制作工具的工作原理

轻松创建专业且引人入胜的服务演示视频，以清晰和影响力展示您的产品，简化您的销售和入职流程。

1
Step 1
创建您的演示内容
首先选择合适的视频模板，以建立服务演示视频的核心结构和初始场景。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉效果和音频
通过加入AI化身，利用AI驱动的功能创建动态演示，增强您的展示效果。
3
Step 3
使用您的品牌进行自定义
通过应用您的自定义品牌，包括标志和品牌颜色，定制您的互动产品演示，以确保一致的视觉识别。
4
Step 4
导出并分享您的演示
通过选择合适的纵横比来完成您的高分辨率视频，然后轻松导出以便在各种平台上无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的社交媒体演示

.

快速将您的服务演示转化为可分享的社交媒体片段，以扩大您的影响力并吸引更广泛的在线观众。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI驱动的互动演示的创建？

HeyGen利用先进的AI化身和复杂的文本到视频功能，将您的脚本转化为动态的服务演示视频。这使得无需手动录制即可高效生成引人入胜的产品演示视频，简化您的内容创建过程。

我可以在HeyGen中自定义视频的视觉元素和品牌吗？

当然可以。HeyGen提供全面的编辑工具，包括自定义品牌选项，以无缝集成您的标志和品牌颜色。您还可以利用大量的视频模板和库存媒体，或上传自己的素材，以确保您的解释视频完美契合您的品牌形象。

HeyGen提供哪些技术功能以提高视频的可访问性和输出质量？

HeyGen配备了强大的编辑工具，包括自动字幕生成功能，以增强产品演示视频的可访问性。此外，您可以利用纵横比调整功能并导出高分辨率视频，以适应各种平台和显示需求。

HeyGen是否提供传统屏幕录制工具的替代方案来创建演示？

是的，HeyGen提供了一种创新的AI驱动方法来创建引人入胜的产品演示视频，作为传统屏幕录制工具的强大替代方案。您可以大规模生成专业且一致的演示，消除现场录制会话的需要。