终极服务演示生成器，用于互动演示
通过AI驱动的语音生成轻松制作引人入胜的互动演示，使您的产品说明清晰且吸引人。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个针对产品经理的动态60秒视频，展示互动演示吸引潜在客户的力量。美学风格应现代且充满活力，结合HeyGen的AI虚拟形象进行讲述，并使用AI个性化功能，使演示体验独特地贴合观众。
开发一个为预售工程师设计的90秒信息视频，解释服务演示生成器如何简化复杂产品说明。视觉方法应清晰且技术性强，利用HeyGen的字幕/说明文字提高可访问性，并借助其广泛的媒体库/素材支持提供高质量视觉效果，确保内容既清晰又专业。
为小企业主制作一个简洁的30秒视频，突出生成引人注目的产品演示的速度和效率。该视频应具有明亮、充满活力的视觉风格，结合强大的自定义品牌，展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何确保在各个平台上完美展示，并利用预构建模板实现快速部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强演示创建的创意过程？
HeyGen通过提供AI驱动的互动演示、AI文本和语音生成以及强大的个性化功能，显著提升您的演示创建创意能力。您可以利用自定义品牌和多样化的模板快速构建引人入胜且独特的产品演示。
HeyGen能否为互动演示生成AI语音和文本？
是的，HeyGen擅长AI文本和语音生成，允许您直接从脚本中制作专业旁白。这一功能简化了动态互动演示的创建，无需外部语音人才。
HeyGen为产品演示提供哪些品牌控制？
HeyGen提供全面的自定义品牌选项，使您能够无缝集成您的标志和特定配色方案到产品演示中。这确保了每个演示都保持一致且专业的品牌形象。
HeyGen的模板如何简化服务演示生成器的工作流程？
HeyGen的多样化模板和示例内容显著简化了服务演示生成器的工作流程，使用户能够快速创建高质量的演示。这些模块化模板使演示创建高效，并确保输出一致。