构建您的自助视频培训门户
通过将脚本转化为视频并使用AI虚拟人来提升电子学习效果，提供引人入胜的培训项目。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业培训师和教学设计师创建一个“90秒”的动态视频，展示如何快速开发引人入胜的培训项目。使用快速切换HeyGen多样化模板和场景的视觉风格，配以充满活力的背景音乐。展示HeyGen丰富的媒体库/素材支持如何实现完全定制，使内容创作高效且有影响力。
开发一个针对学习与发展专业人士和人力资源领导者的“120秒”信息视频，展示综合视频培训平台的价值。采用视觉丰富的风格，结合数据驱动的图形和清晰专业的旁白。解释如何通过从脚本到视频的文本生成轻松创建内容以保持一致的信息，以及HeyGen的字幕/字幕如何确保可访问性，提升整体用户体验。
为评估新学习管理系统（LMS）解决方案的IT经理和L&D高管制作一个“45秒”的精美宣传视频。视觉风格应现代高效，展示无缝的工作流程，配以自信的旁白。突出HeyGen的纵横比调整和导出如何确保视频在各种平台上完美优化，以及AI增强功能如何简化内容创作，便于集成到任何LMS中。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升培训项目的电子学习效果？
HeyGen作为一个强大的视频培训平台，利用AI虚拟人和文本到视频的功能来创建引人入胜的教育视频内容，这显著提高了各种培训项目的电子学习效果。
HeyGen可以用作员工的自助视频培训门户吗？
当然可以，HeyGen使组织能够建立一个强大的自助视频培训门户。通过直观的编辑工具和可定制的模板，用户可以轻松创建在线课程并高效管理他们的培训项目。
HeyGen提供了哪些AI增强功能用于定制化培训内容？
HeyGen提供了先进的AI增强功能，包括逼真的AI虚拟人和旁白生成，以创建高度定制的教育视频内容。用户还可以利用品牌控制来使视频与其组织身份保持一致，确保一致的用户体验。
HeyGen与现有的学习管理系统（LMS）平台兼容吗？
HeyGen设计为能够顺利集成到各种学习管理系统（LMS）中，便于视频培训内容的轻松部署和管理。这确保了在整个组织中创建和分发引人入胜的教育视频内容的流畅过程。