安全意识视频制作工具，打造引人入胜的培训
轻松创建引人入胜的安全意识视频，使用AI化身提高记忆力并确保合规性。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为公司全体员工开发一段45秒的专业安全意识视频，展示密码最佳实践。视频应展示逼真的AI化身，演示常见的陷阱和安全方法，并配以权威的旁白，由HeyGen的语音生成功能生成，确保品牌一致性和清晰度。
为远程团队成员制作一段90秒的信息丰富的合规培训解说视频，详细介绍在办公室外安全处理数据的最佳实践。视觉美学应为现代化和逐步演示，配以平静、令人安心的音频语调，并由HeyGen自动生成字幕/说明，使其对所有人都可访问。
为办公室访客和新员工设计一段简洁的30秒工作场所安全视频，强调进入场所时的关键物理安全协议。风格应为轻快且视觉吸引力强，快速剪辑，利用HeyGen的预设计模板和场景快速创建，并轻松调整纵横比以适应各种显示屏。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何创建引人入胜的安全意识视频？
HeyGen利用先进的AI将文本转化为动态的动画解说和安全意识视频。我们的AI视频制作工具允许您使用AI化身和文本转视频功能制作引人入胜的培训视频，确保您的信息能够有效吸引注意力。
HeyGen能否与现有的学习管理系统集成进行合规培训？
是的，HeyGen支持无缝的LMS集成，以部署您的合规培训和安全意识视频。您可以轻松导出各种格式的视频，确保您的内容符合企业级安全标准，并为您的组织学习平台做好准备。
HeyGen提供哪些定制选项来创建安全意识视频？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括多种AI化身和多样的视频模板。您可以通过品牌控制、独特场景和语音生成来定制内容，以完美契合您公司的特定安全意识培训需求。
HeyGen是高效的培训视频制作解决方案吗？
绝对是。HeyGen的用户友好界面和AI驱动工具显著减少了传统培训视频制作所需的时间和精力，从而带来显著的成本节约。通过多语言支持和将PowerPoint转换为视频的能力，您可以快速在全球范围内扩展培训工作。