安全意识视频制作工具，打造引人入胜的培训

轻松创建引人入胜的安全意识视频，使用AI化身提高记忆力并确保合规性。

为新员工制作一段引人入胜的60秒培训视频，重点介绍识别网络钓鱼邮件等关键的网络安全提示。视觉风格应为动画解说，配以友好、清晰的旁白，利用HeyGen的文本转视频功能快速高效地将脚本呈现出来。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为公司全体员工开发一段45秒的专业安全意识视频，展示密码最佳实践。视频应展示逼真的AI化身，演示常见的陷阱和安全方法，并配以权威的旁白，由HeyGen的语音生成功能生成，确保品牌一致性和清晰度。
示例提示词2
为远程团队成员制作一段90秒的信息丰富的合规培训解说视频，详细介绍在办公室外安全处理数据的最佳实践。视觉美学应为现代化和逐步演示，配以平静、令人安心的音频语调，并由HeyGen自动生成字幕/说明，使其对所有人都可访问。
示例提示词3
为办公室访客和新员工设计一段简洁的30秒工作场所安全视频，强调进入场所时的关键物理安全协议。风格应为轻快且视觉吸引力强，快速剪辑，利用HeyGen的预设计模板和场景快速创建，并轻松调整纵横比以适应各种显示屏。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

安全意识视频制作工具的工作原理

轻松在几分钟内创建专业且引人入胜的安全意识培训视频，以保护您的组织并确保合规性。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴您的安全意识内容或选择合规准备好的模板。HeyGen将利用其文本转视频功能将您的文本转化为引人入胜的培训视频视觉效果。
2
Step 2
选择您的AI化身和语音
通过从多样的AI化身库中选择并定制其语音生成，增强您的信息传递，以影响力和清晰度传达您的关键安全信息。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌
使用媒体库中的相关图片、视频和音乐个性化您的视频。应用您组织的品牌控制，包括标志和颜色，以在您的安全意识视频中保持一致性。
4
Step 4
导出和分享
一旦您的解说视频完成，轻松以各种纵横比导出，以便在不同平台上部署，包括LMS集成以实现无缝的合规培训。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的安全概念

.

将复杂的安全政策和威胁转化为清晰、易于理解的动画解说和合规培训视频。

background image

常见问题

HeyGen如何创建引人入胜的安全意识视频？

HeyGen利用先进的AI将文本转化为动态的动画解说和安全意识视频。我们的AI视频制作工具允许您使用AI化身和文本转视频功能制作引人入胜的培训视频，确保您的信息能够有效吸引注意力。

HeyGen能否与现有的学习管理系统集成进行合规培训？

是的，HeyGen支持无缝的LMS集成，以部署您的合规培训和安全意识视频。您可以轻松导出各种格式的视频，确保您的内容符合企业级安全标准，并为您的组织学习平台做好准备。

HeyGen提供哪些定制选项来创建安全意识视频？

HeyGen提供广泛的定制选项，包括多种AI化身和多样的视频模板。您可以通过品牌控制、独特场景和语音生成来定制内容，以完美契合您公司的特定安全意识培训需求。

HeyGen是高效的培训视频制作解决方案吗？

绝对是。HeyGen的用户友好界面和AI驱动工具显著减少了传统培训视频制作所需的时间和精力，从而带来显著的成本节约。通过多语言支持和将PowerPoint转换为视频的能力，您可以快速在全球范围内扩展培训工作。