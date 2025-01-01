季节性促销视频制作器：快速创建惊艳的宣传视频

通过惊艳的宣传视频提升您的季节性销售。利用我们的模板和场景快速创建引人入胜的活动。

制作一个1分钟的说明视频，目标是小企业主，展示HeyGen如何简化专业季节性促销视频的制作。视频应采用简洁、用户友好的视觉风格，并配有友好且信息丰富的AI配音，清晰展示“字幕/说明文字”功能，以确保任何促销视频的可访问性和广泛传播。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的动态宣传视频，目标是需要快速创建营销活动内容的市场经理。采用快节奏、视觉吸引力强的风格，并配以欢快的背景音乐，突出HeyGen的“模板和场景”的高效性，展示如何通过拖放编辑器快速从预设计布局中组装出引人注目的宣传视频。
示例提示词2
为数字营销人员制作一个2分钟的教学视频，专注于全球推广。视觉风格应专业且传达全球视角，并提供多种配音选项。强调HeyGen强大的“配音生成”功能如何快速实现产品视频的本地化，有效覆盖多元化受众，无需大量重拍。
示例提示词3
设计一个45秒的产品说明视频，面向内容创作者和教育工作者。采用专业但亲切的视觉风格，配有清晰的AI化身。视频应展示如何利用HeyGen的“AI化身”将简单的脚本无缝转化为引人入胜的内容，非常适合快速在线促销视频制作解决方案。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

季节性促销视频制作器的工作原理

轻松为您的季节性促销活动创建有影响力的宣传视频。通过我们的直观AI视频编辑器提升参与度和销售。

1
Step 1
选择模板
通过选择各种为季节性促销量身定制的专业设计“视频模板”开始您的宣传视频，或从空白画布开始。
2
Step 2
自定义内容
轻松上传您的产品图片和视频，然后将它们拖放到您的场景中。利用我们的“媒体库”来增强您的季节性促销活动。
3
Step 3
添加AI配音和文字
使用AI生成的逼真“配音”增强您的信息，或添加动态文字和字幕以清晰传达您的季节性优惠。
4
Step 4
导出和分享
完成您的视频，应用您的“品牌控制”，并以最佳格式导出，以便在所有社交媒体平台和营销活动中分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户产品体验

制作引人入胜的AI视频，展示满意的客户体验，在您的季节性促销活动中建立信任并鼓励新买家。

background image

常见问题

HeyGen如何简化宣传视频的制作？

HeyGen是一个直观的AI视频编辑器，简化了成为宣传视频制作者的整个过程。其强大的拖放编辑器结合文本转视频功能，使用户能够快速将脚本转化为引人入胜的宣传内容。

HeyGen提供哪些功能来定制我的季节性促销视频？

HeyGen提供强大的工具来个性化您的季节性促销视频制作体验，包括全面的品牌控制功能，如标志和颜色。您可以通过高质量的配音生成和自动字幕增强视频，同时利用丰富的媒体库来提供引人注目的视觉效果。

HeyGen能否帮助我快速制作高质量的营销活动视频？

当然可以，HeyGen旨在通过其广泛的专业视频模板集合加速制作有影响力的营销活动。这使得快速创建引人注目的产品视频和其他宣传内容成为可能，帮助企业高效提升销售。

HeyGen是否适合没有高级编辑技能的用户作为在线宣传视频制作器？

是的，HeyGen是一个理想的在线宣传视频制作器，适合任何人，无论他们是否有视频编辑经验。其用户友好的拖放编辑器和AI驱动的功能使得专业视频创作对所有技能水平的用户都变得简单易行。