季节性促销视频制作工具助力销售增长
使用HeyGen的直观模板创建动态宣传视频，提升您的营销活动。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为时尚品牌开发一个45秒的新产品发布宣传视频，目标是通过社交媒体吸引年轻人。视觉美学应时尚现代，包含动态模特镜头和快速切换，并配以流行的电子音乐。利用HeyGen的多样化模板和场景，打造一个视觉震撼且有影响力的广告。
想象一个温馨的60秒节日问候视频，巧妙地融入特别优惠，专为B2B公司与客户沟通而设计。视觉效果应唤起温暖和节日的喜悦感，使用柔和的灯光和舒适的环境，并配以优雅的器乐背景音乐。使用HeyGen的AI虚拟形象传递个性化且专业的信息，提升您的宣传视频制作效果。
制作一个30秒的营销活动视频，针对季末清仓，目标是注重价值的购物者。视觉风格必须大胆直接，使用明亮的色彩对比和清晰的大型产品展示，并配以充满活力的流行音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为引人入胜的叙述，确保您的视频广告立即吸引注意。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化为我的营销活动创建引人入胜的宣传视频？
HeyGen通过提供直观的在线视频编辑器简化了创建有影响力的宣传视频的过程。您可以轻松制作高质量的营销活动，无需丰富的视频编辑经验，利用AI虚拟形象和现成的模板。
HeyGen提供哪些AI驱动的工具来帮助快速创建季节性促销视频？
HeyGen提供强大的AI驱动工具，旨在加速您的视频制作，是一个出色的季节性促销视频制作工具。您可以从专业模板开始，利用从脚本到视频等功能快速生成引人入胜的内容。
我可以使用HeyGen为不同的社交媒体平台定制宣传视频广告吗？
当然可以，HeyGen允许您通过其纵横比调整功能为各种社交媒体平台定制宣传视频广告。您还可以应用品牌控制、动画文本，并选择免版税资产，确保您的营销视频看起来专业且符合品牌形象。
HeyGen是否支持为我的营销视频进行从文本到视频和配音生成？
是的，HeyGen完全支持从文本到视频转换和高级配音生成，以增强您的营销视频。此AI视频制作功能允许您将书面脚本转化为自然的语音，确保您的信息对观众清晰且引人入胜。