Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个时长45秒的时尚品牌季节性视频广告，介绍“新产品”系列及独家“折扣优惠”。美学风格应现代且优雅，展示产品时采用缓慢奢华的平移和特写镜头，配以专业的“语音生成”来解释独特的卖点和限时优惠。此视频应传达品牌的声望，同时突出吸引人的“折扣优惠”。
设计一个15秒的社交媒体促销视频，供营销机构和影响者推广假日活动。视觉风格应节日气氛浓厚且充满活力，结合快速剪辑、动画文字和HeyGen的“媒体库/素材支持”中的欢快免版税旋律。重点是创造即时影响，以推动“社交媒体销售促销”的参与度，并激发对即将到来的活动的兴奋感。
制作一个信息丰富的60秒“操作指南”视频，面向希望“增加流量”的在线商店店主，将季节性折扣转化为更高收入。视觉方法应清晰友好，使用简单的图形和示例来说明关键步骤，支持通过“从脚本到视频”生成的对话语气。此视频旨在赋能用户有效利用“电商视频营销”。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人注目的季节性折扣视频？
HeyGen使用户能够快速制作引人入胜的季节性折扣视频和促销视频。通过丰富的可定制视频模板库，您可以轻松创建旨在提升销售并吸引观众注意的有影响力的季节性视频广告。
是什么让HeyGen成为企业理想的视频创作平台？
HeyGen是一个用户友好的视频创作平台，配备了强大的拖放编辑器和AI编辑工具。我们丰富的模板简化了视频创作过程，使企业能够以无与伦比的轻松制作专业内容。
我可以在HeyGen中使用品牌的特定元素自定义促销视频吗？
当然可以！HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够完全自定义促销视频，包括您的标志、颜色和独特的信息。您还可以利用我们丰富的媒体库和素材，确保您的视频符合品牌标准且专业，无水印。
HeyGen是否支持将季节性视频广告导出到各种社交媒体平台？
是的，HeyGen专为无缝社交媒体集成而设计。您可以轻松导出季节性视频广告，调整纵横比并优化导出，以适应Instagram和TikTok等平台，使您的内容在所有渠道上都具有可分享性和影响力。